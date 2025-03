Vợ Cha In Pyo tức giận phủ nhận bị bắt

Mạng xã hội lan truyền thông tin Shin Ae Ra bị bắt vì giao dịch tài chính bất hợp pháp. Tuy nhiên nữ diễn viên phủ nhận.

Ngày 8/3, tờ Chosun đưa tin nữ diễn viên Shin Ae Ra vướng tin bị bắt giữ khẩn cấp vì giao dịch tài chính bất hợp pháp. Mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh được cho là cơ quan chức năng bắt giữ Shin Ae Ra. Thông tin này lập tức gây chấn động mạng xã hội Hàn Quốc kéo theo rất nhiều bàn tán. Tuy nhiên, nữ diễn viên Shin Ae Ra tức giận phủ nhận.

Shin Ae Ra phủ nhận việc bị bắt vì lừa đảo.

"Những thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Họ dùng deepfake để đưa hình ảnh của tôi vào. Tôi thường bỏ qua những thứ này nhưng tôi vẫn quyết định đăng bài vì nghĩ ai cũng có thể là nạn nhân. Tôi không kiếm được bất kỳ khoản thu nhập nào từ cổ phiếu hay các khoản đầu tư vô đạo đức. Xin đừng để bị lừa bởi những thông tin vô lý như vậy. Công ty của chúng tôi đang cân nhắc việc nộp đơn khiếu nại hình sự. Vì vậy chúng tôi yêu cầu mọi người lập tức dừng ngay các thông tin sai sự thật”, Shin Ae Ra chia sẻ.

Shin Ae Ra cũng đăng tấm ảnh được cho là cô bị cơ quan chức năng áp giải. Kèm theo tấm ảnh trên, Shin Ae Ra viết: "Không phải thế!".

Shin Ae Ra sinh năm 1969. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim như Bad Housewife, Love In Your Arms, Record of Youth, My Funky Family… Năm 1995, nữ diễn viên kết hôn với tài tử đình đám Cha In Pyo và đón con đầu lòng 2 năm sau đó. Những năm gần đây, cả hai sống kín tiếng, ít khi xuất hiện. Dự án gần nhất của Shin Ae Ra là Always I am ra rạp vào năm 2023.