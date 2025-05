Võ Cao Kỳ Duyên thi Hoa hậu Siêu quốc gia

Võ Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, sẽ tranh tài tại Miss Supranational năm nay.

Ngày 28/5, đại diện đơn vị nắm quyền cử thí sinh Việt Nam thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) thông báo người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, là thí sinh tiếp theo tham gia cuộc thi.

Tại sự kiện send-off diễn ra ở TP.HCM, Kỳ Duyên có phần trình diễn tiết mục tài năng và trang phục thi đấu quốc tế. Với phần thi tài năng, người đẹp múa Cô Đôi Thượng Ngàn.

Kỳ Duyên sẽ tham dự Miss Supranational 2025. Ảnh: FBNV.

Kỳ Duyên cho biết thời gian qua, cô chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Supranational 2025. Cô hoàn thiện khả năng catwalk, ứng xử, trình độ tiếng Anh và siết hình thể.

Võ Cao Kỳ Duyên sinh năm 2005, cao 1,75 m với số đo 3 vòng 84-60-97 cm. Cô là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cô giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 (Miss Tourism Global Vietnam) trong đêm chung kết được tổ chức ở TP Hải Phòng vào tháng 9/2024.

Trước Kỳ Duyên, cô gái góp mặt ở đấu trường sắc đẹp này là Lydie Vũ. Cô trượt top 24 Hoa hậu Siêu quốc gia 2024.

Miss Supranational nằm trong top 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. Cuộc thi năm nay được tổ chức ở Ba Lan vào tháng 7. Tại sân chơi này, thí sinh Việt Nam có thành tích tương đối tốt. Vào năm 2022, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên mang về ngôi vị Á hậu 2.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện tham dự Mister Supranational 2025 được thay đổi bất ngờ. Minh Khắc, Á quân The Next Gentleman, được chọn thay thế cho Nam vương Hà Quang Trung. Theo ban tổ chức, trong quá trình tập luyện, Hà Quang Trung không may gặp phải chấn thương ở chân. Sau khi hội chẩn với bác sĩ và đánh giá tình hình sức khỏe, thí sinh này không thể tiếp tục đồng hành với Mister Supranational 2025.