Vợ các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nộp lại số tiền hàng chục tỷ đồng

Các bị can và vợ các cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tiền hưởng lợi trái pháp luật trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.

Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.

Theo kết luận điều tra, khi tỉnh Bắc Ninh thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế cho 6 bệnh viện tuyến huyện, các cựu lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho 2 nhóm doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 48 tỷ đồng .

Sau khi được tạm ứng và thanh quyết toán, nhóm doanh nghiệp gồm Công ty AIC do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch và Công ty Sông Hồng do bị can Lã Tuấn Hưng đứng đầu đã đưa hối lộ, quà dịp lễ, Tết lên tới hàng chục tỷ đồng cho các bị can là lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, các bị can trong vụ án đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tiền hưởng lợi bất chính, tổng cộng hơn 51 tỷ đồng .

Bị can Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh).

Cụ thể, vợ của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã nộp 14 tỷ đồng , trong đó có 4 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, còn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án.

Ngày 10 và 12/1/2024, vợ của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã nộp 10,1 tỷ đồng , trong đó có 2 tỷ đồng là số tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, còn 8,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ngày 9/1/2024, gia đình bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã nộp lại toàn bộ số tiền bị can đã hưởng lợi là 750 triệu đồng. Gia đình bị can Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, nộp lại số tiền 600 triệu đồng.

Gia đình bị can Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban QLDA công trình xây dựng y tế nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 3,2 tỷ đồng . Gia đình bị can Đặng Xuân Minh, TGĐ Công ty Thẩm định giá BTC Value, nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 185 triệu đồng.

Ngoài ra, một số bị can khác đã nộp 10-50 triệu đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối với hậu quả thiệt hại liên quan đến 3 gói thầu tại bệnh viện đa khoa các huyện Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, do nhóm trúng thầu với hơn 22 tỷ đồng , ngày 15,16/7/2024, bà Trần Thị Hoàng Ninh, đại diện các công ty trúng thầu, đã nộp triệt để số tiền khắc phục hậu quả cho bị can Lã Tuấn Hưng là hơn 22 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an).

Đối với hậu quả thiệt hại liên quan đến 3 gói thầu tại bệnh viện đa khoa các huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành do nhóm Công ty AIC trúng thầu hơn 25 tỷ đồng , cơ quan điều tra cho hay: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm bị xét xử trong vụ án khác xảy ra tại các tỉnh Đồng Nai, Quảng Ninh, TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tra soát, phong tỏa, kê biên tài sản của bà Nhàn và các công ty trong hệ sinh thái AIC để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản nhà nước đối với các vụ án liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái chưa nộp tiền khắc phục hậu quả đối với 3 gói thầu tại bệnh viện đa khoa các huyện Lương Tài, Gia Bình, Thuận Thành.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản liên quan đến các vụ án khác đã khởi tố trước đây để đảm bảo thi hành án, thu hồi tài sản Nhà nước.