Triệt phá đường dây đánh lô đề trên mạng, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết triệt phá thành công đường dây đánh lô đề trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 17/8, cơ quan CSĐT đã bắt quả tang, tạm giữ 4 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép trên không gian mạng bằng hình thức bán lô đề.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an Kiên Giang cung cấp.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hà Quốc Phương (48 tuổi, cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc), Nguyễn Thị Thu Nhanh (38 tuổi), Cao Hồng Diệu (49 tuổi) cùng ngụ huyện Gò Quao và Quách Mỹ Tiên (54 tuổi) ngụ huyện Vĩnh Thuận.

Riêng Lê Thị Hương Nhi (29 tuổi), ngụ huyện Vĩnh Thuận, được gia đình bảo lãnh do đang nuôi con nhỏ 1 tháng tuổi.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an Kiên Giang cung cấp.

Thời điểm bị bắt giữ, tang vật thu được gồm 9 điện thoại di động, 5 máy tính bảng, 1 đầu thu camera, nhiều giấy tờ ghi đề. Số tiền giao dịch đánh bạc trên không gian mạng là 156 triệu đồng. Ngoài ra, khám xét trên người và nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 150 triệu đồng.

Hiện vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ.

