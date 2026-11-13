VNG PT Lab hợp tác TCW mở rộng nghiên cứu sang khoa học thể thao

Ngày 11/11, VNG PT Lab (Physical Things Lab) công bố hợp tác True Core Wellness (TCW) về nghiên cứu, phát triển công nghệ phục vụ chăm sóc vận động và rèn luyện thể chất.

Hợp tác được công bố tại lễ khai trương TCW, đánh dấu bước thử nghiệm mở rộng hoạt động R&D của VNG sang lĩnh vực khoa học thể thao. Trong đó, VNG PT Lab sẽ tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo công nghệ, phát huy thế mạnh ở lĩnh vực phát triển phần cứng. Các kỹ sư của VNG PT Lab sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của TCW để nắm bắt những khó khăn và nhu cầu phát sinh chính của người tập luyện, từ đó thiết kế giải pháp phần cứng phù hợp.

Về phía TCW, đơn vị sẽ cung cấp kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của phòng khám, hỗ trợ đội ngũ kỹ sư PT Lab định hướng phát triển thiết bị và giải pháp dựa trên nhu cầu sử dụng cũng như các yêu cầu chuyên môn thực tế.

Lễ công bố hợp tác VNG Physical Things Lab với Phòng khám True Core Wellness và khai trương phòng khám.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập Phòng khám True Core Wellness, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: “Mong muốn của tôi, VNG PT Lab và bác sĩ Wade Brackenbury là xây dựng một môi trường cùng hệ thống sản phẩm giúp những người gặp khó khăn trong vận động có thêm cơ hội tiếp cận các hoạt động tập luyện và rèn luyện thể chất phù hợp. Đây cũng là mục tiêu chung thúc đẩy sự hợp tác giữa VNG PT Lab và True Core Wellness. Một số phiên bản sản phẩm ban đầu có thể trông khá đơn giản, nhưng phía sau là sự kết hợp của nhiều công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực robot (robotics), trí tuệ nhân tạo (AI). Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng có thể đưa những sản phẩm này đến gần hơn với người có nhu cầu tập luyện, cải thiện khả năng vận động và nâng cao thể chất, không chỉ tại Việt Nam, mà còn trên toàn thế giới”.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập Phòng khám True Core Wellness, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ tại sự kiện.

“VNG PT Lab được thành lập nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu của VNG từ phần mềm sang phần cứng, hướng đến phát triển những công nghệ có khả năng ứng dụng trong thực tế. Vận động và tập luyện là lĩnh vực xã hội đang có nhu cầu lớn, nhưng đòi hỏi sự am hiểu sâu về chuyên môn. Thông qua hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng đưa những nhu cầu thực tế vào quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời từng bước xây dựng năng lực R&D trong lĩnh vực phục vụ tập luyện, nâng cao thể lực, xa hơn là nhiều lĩnh vực khác trong tương lai”, ông Alois Lương, Trưởng phòng VNG PT Lab, chia sẻ.

Ông Alois Lương, Trưởng phòng VNG PT Lab, chia sẻ về mục đích và những kỳ vọng trong hợp tác với TCW.

“Bên cạnh phương pháp trị liệu thần kinh cột sống (nắn chỉnh xương khớp), việc kết hợp vận động trị liệu là một phần quan trọng trong chăm sóc và phục hồi chức năng toàn diện cho bệnh nhân. Với những người gặp vấn đề về cơ xương khớp mạn tính hay bệnh nhân bị yếu liệt vận động, chế độ vận động phù hợp có thể góp phần cải thiện sức mạnh cơ, duy trì khả năng vận động và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, mỗi người có tình trạng sức khỏe và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, phương pháp vận động cần được đánh giá và điều chỉnh phù hợp thì hiệu quả điều trị mới tối ưu cho bệnh nhân”, bác sĩ Wade Brackenbury, Chủ tịch True Core Wellness, cho biết.

Bác sĩ Wade Brackenbury, Chủ tịch Phòng khám True Core Wellness, chia sẻ tại lễ khai trương và công bố hợp tác.

Bác sĩ Wade Brackenbury là một trong những người tiên phong đưa phương pháp trị liệu thần kinh cột sống (chiropractic) đến Việt Nam. Năm 2006, ông đã thành lập chuỗi Phòng khám Chuyên khoa Trị liệu Thần kinh Cột sống Mỹ (ACC) tại Việt Nam.

“Thông qua hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng có thể chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết thực tiễn về khoa học thể thao để góp phần thúc đẩy các hướng nghiên cứu công nghệ phục vụ hoạt động vận động và rèn luyện thể chất”, bác sĩ Wade Brackenbury nói thêm.

Ông Lê Hồng Minh trực tiếp trải nghiệm một trong những sản phẩm trình diễn do VNG PT Lab phát triển trong khuôn khổ hợp tác.

Hợp tác với TCW nằm trong định hướng mới “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI” mà VNG đã công bố vào tháng 6. Bên cạnh việc liên tục đổi mới các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, VNG cũng lựa chọn đầu tư cho những mô hình mới tiềm năng. Trong đó, VNG PT Lab tập trung đưa công nghệ và AI vào các bài toán thực tế, bắt đầu từ những nhu cầu cụ thể trong lĩnh vực vận động và rèn luyện thể chất.

Trong nhiều năm qua, VNG cũng tích cực thúc đẩy phong trào thể thao và rèn luyện thể chất trong cộng đồng, tiêu biểu là UpRace - sáng kiến thể thao cộng đồng do VNG khởi xướng từ năm 2018. Sau 7 mùa giải, UpRace đánh dấu bước chuyển mình trong năm 2026, từ một sự kiện chạy bộ thường niên trở thành hệ sinh thái thể thao vì cộng đồng - nơi các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng có thể chủ động triển khai nhiều hoạt động thể thao xuyên suốt năm, đồng thời kết nối thành tích vận động với những đóng góp thiết thực cho xã hội.

Bên cạnh đó, VNG cũng tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chiến lược của giải VNG Ironman Việt Nam 2026 và VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng 2026, góp phần thúc đẩy phong trào ba môn phối hợp (triathlon) tại Việt Nam.