VN-Index sẽ diễn biến ra sao trong tuần cuối cùng của năm

Các chuyên gia nhận định quan điểm thận trọng của Fed về kế hoạch điều hành chính sách năm 2025 sẽ gây sức ép lên tỷ giá USD/VND và kích thích làn sóng bán ra của nhà đầu tư.

Diễn biến từ thị trường Mỹ tác động tiêu cực đến hành động của nhà đầu tư Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong tuần vừa qua, chỉ số VN-Index ghi nhận diễn biến rung lắc với biên độ khoảng 20 điểm. Trong 3 phiên đầu tuần, chỉ số chung tiếp tục vận động đi ngang tích lũy và không có điểm nhấn đáng chú ý.

Tuy nhiên, vào phiên 19/12, chỉ số bất ngờ giảm điểm mạnh do ảnh hưởng từ tin tức vĩ mô và thị trường chứng khoán Mỹ. Điều tích cực là sau khi chịu áp lực điều chỉnh mạnh bất ngờ, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường phần nào cân bằng tại hỗ trợ 1.250 điểm.

Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.257,5 điểm, giảm 5,07 điểm (-0,4%) so với tuần trước.

"Gáo nước lạnh" của Fed

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán VNDirect, dù VN-Index chỉ sụt giảm nhẹ 0,4% trong tuần vừa qua nhưng áp lực trong thực tế mà giới đầu tư chứng khoán phải trải qua lớn hơn nhiều so với con số khiêm tốn đó.

Trước hết, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra lộ trình giảm lãi suất thận trọng hơn trong năm tới đã khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đẩy chỉ số đo lường mức độ sợ hãi (VIX) tăng vọt trong phiên 18/12 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.

Thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh và việc dòng tiền tìm nơi trú ẩn khiến chỉ số sức mạnh đồng USD (DXY) tăng vọt vượt mốc 108. Những yếu tố này đã gây sức ép lên tỷ giá trong nước, khiến tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vượt mốc can thiệp và buộc Ngân hàng Nhà nước phải bán ra khoảng 2 tỷ USD dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá.

VN-Index có tín hiệu được nâng đỡ trước vùng 1.250 điểm. Ảnh: TradingView.

Diễn biến này khiến tâm lý của giới đầu tư chứng khoán trong nước chịu nhiều áp lực và buộc chỉ số lùi về sát vùng hỗ trợ 1.250 điểm. Tuy nhiên, ông Hinh cho rằng điểm tích cực là áp lực bán “không quá mạnh” và việc dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ trên.

Bước sang tuần này, thị trường tài chính quốc tế có thể diễn biến tích cực hơn khi những thông tin tiêu cực đã được phản ánh phần lớn vào giá, đặc biệt là việc Fed thận trọng hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2025 do những bất định trong chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đáng chú ý, thị trường cũng đón nhận một vài thông tin tích cực hơn trong ngày cuối tuần vừa rồi, bao gồm việc thước đo lạm phát ưa chuộng của Fed là chỉ số PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ, đều thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo và cho thấy xu hướng lạm phát vẫn đang hạ nhiệt.

Đồng thời, việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa vào phút cuối cũng giúp giảm thiểu rủi ro bất ổn, giúp chỉ số VIX hạ nhiệt đáng kể trong phiên cuối tuần.

“Tôi kỳ vọng việc thị trường tài chính toàn cầu bình ổn hơn sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong nước và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán phục hồi. Chỉ số VN-Index có thể tăng lên vùng quanh 1.270 điểm”, vị chuyên gia dự báo.

Tuần này, nhà đầu tư được khuyến nghị tận dùng nhịp phục hồi để tái cơ cấu danh mục đầu tư, hạ bớt tỷ trọng đòn bẩy nếu đang ở mức cao, đồng thời xây dựng danh mục đầu tư xoay quanh các nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và triển vọng kinh doanh cải thiện, bao gồm nhóm vận tải biển, logistic, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản) và ngân hàng.

Thị trường tạm thời ổn định

Ở góc độ kỹ thuật, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index kết phiên cuối tuần qua với nến xanh tăng điểm nhẹ nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng ổn định cùng sự lan tỏa phía dòng tiền.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo cho thấy thị trường đang trong giai đoạn cân bằng tích lũy động lực và không có nhiều rủi ro điều chỉnh biên độ lớn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo cho thấy nhịp hồi phục đang được củng cố quanh mốc hỗ trợ 1.258 điểm. Nếu dòng tiền và thanh khoản thể hiện được sự đồng thuận trong các phiên tiếp theo thì chỉ số chung sẽ sớm quay lại bám sát MA20 với động lực ổn định để tiến lên vùng 1.270-1.280 điểm.

Các chuyên gia tại VCBS đánh giá thị trường đang trong nhịp tích lũy đi ngang và mốc 1.250 điểm là vùng hỗ trợ uy tín trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần ở cổ phiếu kiểm chứng hỗ trợ thành công hoặc đang ở nền tích lũy 1-2 tháng với dòng tiền tham gia ổn định và dần có tín hiệu bật tăng thuộc một số nhóm ngành như thủy sản, bất động sản, ngân hàng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo thị trường sẽ kiểm tra lại vùng 1.260-1.265 điểm và diễn biến cung cầu tại vùng này sẽ có tác động đến bước đi tiếp theo.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư có thể khai thác cơ hội ngắn hạn tại một số cổ phiếu có diễn biến khởi sắc từ vùng hỗ trợ hoặc đã lùi về vùng hỗ trợ tốt.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần cân nhắc diễn biến hồi phục để chốt lời ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã tăng nhanh đến vùng cản hoặc cơ cấu danh mục.