Shine On Fest mang đến không gian âm nhạc và thời trang, đánh dấu màn ra mắt vivo V80 và vivo V80 FE, đưa trải nghiệm nhiếp ảnh đồng chế tác cùng Zeiss đến gần hơn người tham dự.

Trong chiến dịch ra mắt, vivo công bố Jungwon, Jake và Sunghoon - các thành viên nhóm Enhypen - trở thành “vivo Friends”. Với thông điệp “Shine as we are”, vivo V80 khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện phong cách và tỏa sáng theo cách riêng.

Shine as we are: “Cả tinh hà, bạn là duy nhất”

Phiên bản tím tinh hà của thiết bị với chi tiết lấp lánh tượng trưng cho vẻ đẹp độc đáo và hào quang ẩn chứa bên trong mỗi người, truyền tải tinh thần “Cả tinh hà, bạn là duy nhất”.

Jungwon, Jake và Sunghoon thực hiện bộ ảnh chân dung chụp bằng vivo V80, ghi lại khoảnh khắc chân thực và rạng rỡ qua tính năng chân dung C-bit chuẩn Zeiss 85 mm và 100 mm. Sự sáng tạo, tự tin cùng cách thể hiện của các thành viên không chỉ xây dựng sợi dây kết nối với khán giả trẻ, mà còn tương đồng với tinh thần mà dòng V series theo đuổi.

Ảnh chân dung chụp bằng vivo V80 cùng “vivo Friends”.

Tại Việt Nam, tinh thần này được tiếp nối qua Shine On Fest - nơi người dùng có thể trải nghiệm camera vivo V80 và vivo V80 FE trong không gian lễ hội âm nhạc. Sự kiện quy tụ Quang Hùng MasterD, Suboi, CoolKid, 2Pillz và Harry Nista, kết hợp trình diễn âm nhạc cùng catwalk đưa sản phẩm vào không gian thời trang, khuyến khích người tham dự tự tin thể hiện chất riêng.

Thông điệp “Shine as we are - Cả tinh hà, bạn là duy nhất” được truyền tải qua nghệ sĩ tham gia Shine On Fest.

vivo V80: Chân dung C-bit chuẩn Zeiss 100 mm đưa chủ thể vào tâm điểm

Trên vivo V80, trải nghiệm chân dung C-bit chuẩn Zeiss làm nổi bật chủ thể giữa hậu cảnh nhiều ánh đèn và dòng người, giúp mỗi bức chân dung giữ được điểm nhấn.

Chân dung C-bit chuẩn Zeiss 100 mm tập trung vào biểu cảm với khung hình cận hơn, trong khi chân dung C-bit chuẩn Zeiss 85 mm lưu giữ trang phục và bầu không khí lễ hội.

Chân dung C-bit chuẩn Zeiss 100 mm với tiêu cự tương đương 100 mm mang đến khung hình cận, tập trung biểu cảm và chi tiết. Phong cách Bokeh Zeiss Planar tạo hiệu ứng xóa phông mơ màng, kết hợp tông màu bạch kim trầm, mềm mại và độ bão hòa thấp, đem lại chiều sâu cho ảnh chân dung. Với tiêu cự này, người dùng có thể đưa chủ thể vào vị trí trung tâm khung hình.

vivo V80 FE: Mỗi camera, mỗi cách sáng tạo

vivo V80 FE lần đầu đưa hệ thống camera đồng chế tác cùng Zeiss lên dòng V FE, với camera chính Zeiss OIS 50 MP, camera góc siêu rộng Zeiss 50 MP và camera selfie nhóm Zeiss 50 MP. Bộ ba camera đáp ứng nhu cầu chụp cá nhân, ảnh nhóm và lưu giữ khoảnh khắc trong chuyến đi hay lễ hội.

Camera chính hỗ trợ chân dung đa tiêu cự Zeiss với 3 lựa chọn 23 mm, 35 mm và 50 mm. Ở 23mm, người dùng có thể ghi lại bản thân cùng bạn bè và không gian trang trí; 35mm cân bằng giữa chủ thể và bối cảnh; 50mm tập trung hơn vào biểu cảm và tạo dáng. Các phong cách Bokeh Zeiss như Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar cho phép thử nhiều hiệu ứng làm mờ hậu cảnh khác nhau.

Camera góc siêu rộng Zeiss 50 MP mở ra góc chụp sáng tạo với chế độ mắt cá sáng tạo. Hiệu ứng uốn cong hình ảnh mang đến cách thể hiện mới lạ khi chụp trang phục, cận cảnh biểu cảm hoặc ảnh nhóm, tận dụng ánh đèn và khu trang trí làm nền.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong ngày dài, vivo V80 sở hữu pin BlueVolt 7200 mAh, trong khi vivo V80 FE trang bị pin BlueVolt 7000 mAh, cùng công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 4. Sạc siêu tốc 90 W giúp vivo V80 đạt 50% pin trong 30 phút và vivo V80 FE đạt 50% trong 29 phút ở chế độ sạc nhanh. Sạc nhánh hỗ trợ quản lý nhiệt khi vừa sử dụng vừa sạc. V80 FE còn có sạc ngược để bổ sung năng lượng cho thiết bị khác.

vivo V80 FE được bán tại Thế Giới Di Động.

Ngoài ra, OriginOS 7 kết hợp nền tảng Origin và công nghệ nén bộ nhớ nâng cao, hướng đến trải nghiệm mượt mà 72 tháng cùng 6 năm cập nhật bảo mật. Tính năng ghi chú nhanh, ghi âm thông minh AI và mua vé nhanh hỗ trợ người dùng hàng ngày.

Song song đó, người dùng có thể cá nhân hóa giao diện với thư viện sticker với chủ đề Lắc Lư và Boss AI Đáng Yêu - thú cưng ảo phản ứng với thao tác chạm, chuyển động và hoạt động thường nhật. OriginOS 7 còn hỗ trợ kết nối đa thiết bị qua vivo office, đồng bộ ghi chú, phản chiếu màn hình sang iPad, kết nối Apple Watch và AirPods cùng tính năng lắc để chia sẻ nhóm.