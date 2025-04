Vivo V50 Lite ra mắt tại Việt Nam

Vivo Việt Nam ra mắt V50 Lite với pin 6.500 mAh, thiết kế flagship, camera chuẩn studio và hiệu năng bền bỉ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vượt trội cho người dùng.

Vivo tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc tầm trung khi ra mắt V50 Lite, thiết bị sở hữu viên pin BlueVolt 6.500 mAh được đặt gọn trong thân máy chỉ dày 7,79 mm. Nhờ công nghệ đóng gói pin độc quyền, thể tích lớp bao pin giảm 50% mà không ảnh hưởng dung lượng.

Pin BlueVolt, hỗ trợ sạc nhanh

Các cải tiến của công nghệ BlueVolt như tái cấu trúc carbon, ép lạnh điện cực, khắc laser giúp tối ưu mật độ năng lượng và nâng cao độ bền. Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm sử dụng V50 Lite suốt ngày dài như xem YouTube liên tục hơn 27 giờ hoặc lướt TikTok hơn 15 giờ. Ngoài ra, tính năng sạc ngược cho phép người dùng chia sẻ năng lượng với thiết bị khác.

Vivo V50 Lite trang bị sạc siêu tốc 90 W và 24 lớp bảo vệ an toàn.

Công nghệ sạc siêu tốc 90 W giúp nạp 20% pin chỉ trong 9 phút và 100% trong chưa đầy một giờ. Pin được bảo vệ bởi 24 lớp an toàn, hoạt động ổn định trong điều kiện từ -20 độ C đến 50 độ C và được bảo hành hiệu suất 5 năm. Thêm vào đó, tính năng chế độ ngủ AI học thói quen người dùng để tối ưu sạc, kéo dài tuổi thọ pin. Trong khi đó, công nghệ khởi động không cần nguồn giúp hỗ trợ bật máy dù khi pin cạn hoàn toàn, người dung vẫn dễ dàng kết nối mà không bị gián đoạn.

“V50 Lite là minh chứng cho cam kết phát triển dài hạn của dòng V Lite và được dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, luôn lấy người dùng làm trọng tâm cho từng bước chuyển mình của vivo. Dòng V Lite cũng là minh chứng cho cách vivo triển khai chiến lược ‘More local, more global’ (Toàn cầu hơn và bản địa hơn) - phát triển công nghệ ở quy mô quốc tế, nhưng tối ưu hóa trải nghiệm theo từng thị trường. Bằng việc kết hợp giữa thiết kế cao cấp, bền bỉ và công nghệ pin tiên tiến, vivo mong muốn mang đến trải nghiệm thiết thực, giúp người dùng yên tâm đồng hành cùng thiết bị trong nhiều năm”, - bà Nguyễn Thu Huyền - Giám đốc Marketing vivo Việt Nam - chia sẻ.

Thiết kế flagship, sắc màu ấn tượng

Mang DNA thiết kế của dòng flagship, V50 Lite toát lên vẻ đẹp tinh tế và hiện đại với 3 phiên bản màu độc đáo là vàng titan, đen phantom và tím fantasy. Mặt lưng máy được phủ họa tiết vân sao kim cương kết hợp khung viền ánh kim, tạo nên vẻ ngoài đẳng cấp và cá tính. Cụm camera được thiết kế giác cắt kim cương cushion kết hợp vòng sáng aura giúp tăng tính thẩm mỹ, cải thiện chất lượng ánh sáng khi chụp.

Vivo V50 Lite mang đến trải nghiệm thiết thực, bền bỉ đến 5 năm.

Camera chuẩn studio

Với hệ thống camera gồm 50 MP (chính), 2 MP xóa phông (phiên bản 4G), camera góc rộng 120 độ (phiên bản 5G) và camera selfie 32 MP, kết hợp vòng sáng aura, V50 Lite cho ra ảnh rõ nét, chân thực trong mọi điều kiện ánh sáng. Tính năng xóa vật thể AI dùng để xóa vật thể hoặc con người vô tình lọt vào ảnh và tính năng tăng cường ảnh AI giúp ảnh cũ được tái tạo sắc nét hơn. Ngoài ra, AI giúp người dùng tạo bộ sưu tập ảnh mang tính cá nhân bằng nhận diện khuôn mặt.

Cụm camera chuẩn studio của V50 Lite.

Vận hành mượt mà

V50 Lite nổi bật độ bền và hiệu năng. Máy vượt qua 42.000 lần thả rơi và thử nghiệm ở môi trường khắc nghiệt, đạt chuẩn kháng bụi, nước IP65. Cảm ứng của máy hoạt động tốt kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu. Phiên bản 4G sử dụng vi xử lý Snapdragon 685 đi kèm RAM 8GB (có thể mở rộng thêm 8 GB), trong khi phiên bản 5G dùng chip MediaTek 6300 cùng RAM 12 GB (mở rộng thêm 12 GB). Nhờ đó, V50 Lite dễ dàng xử lý tác vụ đa nhiệm, giải trí hay chơi game mượt mà.

Vivo V50 Lite đạt chuẩn kháng bụi, nước IP65.

Trải nghiệm giải trí trên V50 Lite được nâng tầm với màn hình AMOLED 6,77 inch, độ sáng tối đa 1.800 nits và tần số quét 120 Hz, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động. Loa kép công suất lớn hỗ trợ tăng âm lượng 400%, tạo hiệu ứng âm thanh vòm như trong rạp phim.

Hơn hết, vivo tích hợp bộ công cụ AI hỗ trợ người dùng tối đa trong cuộc sống hàng ngày. Các tính năng như chuyển đổi văn bản trực tiếp, khoanh tròn để tìm kiếm, AI phiên dịch và liên kết AI thông minh giúp duy trì kết nối ổn định trong môi trường tín hiệu yếu như hầm gửi xe hoặc thang máy.

Đặc biệt, vivo cam kết bảo hành pin vượt trội: Nếu trong vòng 5 năm, pin còn dưới 80% dung lượng tối đa, người dùng sẽ được thay pin miễn phí. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ bền của pin BlueVolt, cũng như cam kết đồng hành dài lâu cùng khách hàng của vivo.

Vivo V50 Lite là lựa chọn xứng đáng cho ai tìm kiếm chiếc smartphone thời thượng, mạnh mẽ, bền bỉ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí mỗi ngày.