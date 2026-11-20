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vivo V80 có thiết kế mặt lưng kính điêu khắc lạnh nguyên khối, cụm camera tinh thể nổi và viền mỏng đối xứng. Phiên bản tím tinh hà có hiệu ứng 3D đổi sắc theo góc nhìn nhờ công nghệ quang khắc laser holographic, bên cạnh 2 màu xanh phiêu du và xám vô cực. Máy dùng khung viền kim loại chuẩn hàng không, kính lưng gia cường và đạt chứng nhận chống rơi vỡ toàn diện chuẩn SGS.
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Trong khi đó, vivo V80 FE có 3 màu vàng pháo hoa, xanh sương sớm và đen tĩnh lặng, kết hợp nút bấm kim loại. Phiên bản vàng pháo hoa có họa tiết gợi hình ảnh chùm sáng trên bầu trời. Cả 2 thiết bị đều đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68 và IP69.
Hệ thống camera vivo V80 được đồng chế tác cùng Zeiss, gồm camera siêu tele Zeiss 50 MP zoom quang 3x, cảm biến Sony IMX882, cấu trúc tiềm vọng và chống rung quang học OIS. Chế độ Chân dung Zeiss 85 mm tạo hiệu ứng bokeh Zeiss Sonnar với tông xanh lam - vàng phong cách điện ảnh, trong khi Chân dung C-Bit chuẩn Zeiss 100 mm dùng hiệu ứng bokeh Zeiss Planar với tông bạch kim độ bão hòa thấp, tập trung vào biểu cảm và chi tiết gương mặt.
vivo V80 còn có camera chính Zeiss OIS 50 MP (Sony LYTIA 700V), camera góc siêu rộng và camera selfie nhóm 50 MP tự động lấy nét. Camera trước và sau đều quay video 4K 60 fps. Chế độ Chân dung Flash CCD kết hợp ánh sáng flash với hiệu ứng mô phỏng máy ảnh CCD, làm nổi bật khuôn mặt trên hậu cảnh tối.
Theo vivo, V80 FE là mẫu đầu tiên của dòng V FE trang bị hệ thống camera đồng chế tác cùng Zeiss, gồm camera chính Zeiss OIS 50 MP (Sony LYTIA 700V) chống rung CIPA 4.5, camera góc siêu rộng Zeiss 50 MP và camera selfie nhóm Zeiss 50 MP. Chế độ Chân dung đa tiêu cự Zeiss hỗ trợ 3 tiêu cự 23 mm, 35 mm và 50 mm, cùng 5 phong cách bokeh Zeiss gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar. Vòng sáng Aura AI bổ sung ánh sáng cho gương mặt khi thiếu sáng.
Camera góc siêu rộng Zeiss 50 MP trên V80 FE có góc nhìn 120 độ, lấy nét tự động, phù hợp chụp nhóm bạn cùng khung cảnh. Các chế độ mắt cá sáng tạo như quả cầu pha lê, tiểu hành tinh và hang thỏ mang đến góc nhìn mới cho ảnh check-in.
Trên cả 2 thiết bị, camera sáng tạo AI có các hiệu ứng ánh sáng nắng mai, rực rỡ và đèn trên cao cho ảnh chân dung. Công cụ ghép ảnh sticker sáng tạo, xóa vật thể AI và AI UHD hỗ trợ hoàn thiện hình ảnh. Riêng V80 có thêm di chuyển ma thuật AI và mở rộng ảnh AI để chỉnh bố cục linh hoạt hơn.
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Trong giai đoạn mở bán, vivo V80 có tổng giá trị quà tặng và ưu đãi đến 8,5 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,8 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 2,2 triệu đồng, bảo hành 24 tháng, trả góp 0% lãi suất đến 14 tháng và thu cũ đổi mới đến 5 triệu đồng.
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vivo V80 FE có tổng giá trị ưu đãi đến 8 triệu đồng, gồm ưu đãi 1,3 triệu đồng hoặc phiếu mua hàng 1,5 triệu đồng cùng các quyền lợi tương tự. Cả 2 mẫu máy được tặng Google One 100 GB trong 6 tháng. Chương trình áp dụng tại Thế Giới Di Động đến hết ngày 31/12. Độc giả tham khảo thêm thông tin tại fanpage và website của vivo Việt Nam.
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Nhân dịp ra mắt, vivo tổ chức Shine On! FEST ngày 21/11 tại sân ngoài trời Thiso Mall Sala (8-10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM). Khách có vé trải nghiệm và nhận quà từ 13h30, vào khu vực sân khấu chính từ 16h để tham dự lễ ra mắt và các tiết mục âm nhạc. Khách không có vé vẫn có thể tham quan, trải nghiệm hoạt động và thưởng thức biểu diễn tại khu vực bên ngoài.