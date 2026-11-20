Trên cả 2 thiết bị, camera sáng tạo AI có các hiệu ứng ánh sáng nắng mai, rực rỡ và đèn trên cao cho ảnh chân dung. Công cụ ghép ảnh sticker sáng tạo, xóa vật thể AI và AI UHD hỗ trợ hoàn thiện hình ảnh. Riêng V80 có thêm di chuyển ma thuật AI và mở rộng ảnh AI để chỉnh bố cục linh hoạt hơn.