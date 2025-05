Vinpearl ký kết hợp tác với 4 hãng lữ hành hàng đầu Liên bang Nga

Ngày 11/5, Công ty CP Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với 4 hãng du lịch hàng đầu Liên bang Nga là Anex Tourism Russia, FUN & SUN, One Click Travel và Coral Travel.

Sự kiện đánh dấu bước tiến vững chắc và tiên phong của Vinpearl trong chiến lược toàn cầu hóa hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - giải trí - hội họp MICE. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernychenko và các quan chức cấp cao đại diện hai nước.

Tại sự kiện, Vinpearl và 4 doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Nga đã ký kết và trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy công tác quảng bá các sản phẩm của Vinpearl nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Để đạt được mục tiêu đón trên 400.000 lượt khách Nga trong năm 2025, tương đương mức tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ 2024, các bên sẽ phối hợp tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam và đưa Vinpearl trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu của du khách Nga.

Lễ ký kết hợp tác MoU giữa Vinpearl và 4 hãng lữ hành hàng đầu Liên bang Nga.

Song song với đó, Vinpearl sẽ cùng các đối tác xúc tiến mở thêm các đường bay bao chuyến, kết nối từ các thành phố của Nga đến Nha Trang và Phú Quốc, nâng tổng số điểm bay dự kiến lên 25 thành phố, tăng 150% so với kế hoạch hiện tại.

Việc hợp tác chiến lược với 4 doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Nga sẽ mở rộng mạng lưới bán hàng cho Vinpearl lên tới gần 15.000 đại lý du lịch và hơn 40 hãng hàng không, khai thác tối đa tiềm năng thị trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Ngô Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Vinpearl, cho biết: “Với sự đồng hành của Anex Tourism Russia, FUN & SUN, One Click Travel & Coral Travel và hệ thống 48 cơ sở trải dài khắp Việt Nam của Vinpearl - chúng tôi cam kết sẽ cùng nhau mang đến cho du khách Nga những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, an toàn và trọn vẹn. Đây là bước tiến rất ý nghĩa, không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối du lịch Việt Nam tại Nga, mà còn góp phần nối tiếp truyền thống gắn kết giữa hai nền văn hóa”.

Thực tế, với hệ sinh thái sản phẩm trọn gói (all in one) bao gồm vui chơi, nghỉ dưỡng và mua sắm tọa lạc tại các điểm du lịch biển hàng đầu Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… Vinpearl vẫn luôn là lựa chọn yêu thích của du khách Nga nhiều năm nay.

Thỏa thuận hợp tác giữa Vinpearl và 4 đối tác hàng đầu Liên bang Nga không chỉ nâng quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới, mà còn là một phần trong chiến lược toàn cầu hóa của công ty. Đây cũng là nỗ lực nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong mắt du khách Nga nói riêng và khu vực Đông Âu, Trung Á nói chung, đồng thời góp phần tích cực thắt chặt quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.