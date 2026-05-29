Vinpearl hợp tác nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Công ty Cổ phần Vinpearl công bố hợp tác Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix nhằm mở rộng hiện diện quốc tế cho hệ sinh thái du lịch.

Thỏa thuận hướng đến mở rộng kênh tiếp cận khách quốc tế, gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf - VinPalace, đồng thời từng bước đưa sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Vinpearl tiếp cận rộng hơn tại thị trường quốc tế.

Thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan và Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Thái Lan, Cộng hòa Singapore và Cộng hòa Philippines từ 28/5 đến 1/6.

Tại Thái Lan, Vinpearl công bố mở rộng hợp tác Agoda và AirAsia MOVE nhằm tăng cường hiện diện quốc tế cho hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí.

Thông qua Agoda - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn trên thế giới - Vinpearl hướng đến tối ưu hiệu quả kinh doanh cho hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tại thị trường trọng điểm như Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Đông, Australia và nhóm khách quốc tế đường dài. Hợp tác cũng đánh dấu bước mở rộng của VinWonders trên nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế thông qua việc mở bán trực tiếp hệ sản phẩm vui chơi - nghỉ dưỡng tích hợp trên Agoda.

Đại diện Vinpearl và đối tác du lịch tại Thái Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Hợp tác với AirAsia MOVE hướng đến đưa sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Vinpearl - VinWonders tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng - Nam Hội An tiếp cận rộng hơn với khách quốc tế trên nền tảng du lịch số của hãng. Thông qua AirAsia MOVE, du khách có thể đồng thời đặt vé máy bay, khách sạn và hoạt động vui chơi trong cùng hành trình, từ đó thuận tiện lựa chọn sản phẩm của Vinpearl - VinWonders khi đến Việt Nam.

Với mạng lưới kết nối hơn 700 hãng hàng không và hơn 1 triệu khách sạn trên toàn cầu, AirAsia MOVE được kỳ vọng góp phần gia tăng hiện diện cho hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders, đồng thời hỗ trợ quảng bá du lịch Việt Nam tới du khách từ ASEAN và nhiều thị trường quốc tế.

Tại Singapore, Vinpearl tiếp tục ký kết hợp tác với BeMyGuest và GlobalTix - hai nền tảng công nghệ và phân phối trong lĩnh vực du lịch trải nghiệm tại châu Á - Thái Bình Dương.

Với mạng lưới đối tác và hệ sản phẩm du lịch đa dạng, các hợp tác được kỳ vọng góp phần mở rộng hiện diện thương hiệu VinWonders tại Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ; đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận khách quốc tế cho chuỗi sản phẩm trải nghiệm tại Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng.

Thông qua thỏa thuận, các bên sẽ khai thác thế mạnh về công nghệ, phân phối và hệ sinh thái khách hàng nhằm từng bước mở rộng hiện diện quốc tế cho Vinpearl - VinWonders, góp phần nâng cao sức hút của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, cho biết: “Các hợp tác lần này không chỉ mở rộng mạng lưới đối tác của Vinpearl, mà còn tạo nền tảng để hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders kết nối sâu hơn với dòng khách quốc tế thông qua nền tảng du lịch, hàng không và phân phối trong khu vực. Đây là một bước đi trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế và mở rộng hiện diện của điểm đến Vinpearl tại châu Á”.

Ông Krishna Rathi, Phó chủ tịch phụ trách Khối Cung ứng của Agoda, cho biết: “Với quy mô vận hành lớn, danh mục sản phẩm đa dạng và khả năng phát triển điểm đến đồng bộ, Vinpearl hiện là một trong những đối tác đáng chú ý của ngành du lịch Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng hợp tác lần này sẽ góp phần đưa hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders tiếp cận sâu hơn với nhóm khách quốc tế đang tăng trưởng tại châu Á và nhiều thị trường khác”.

Bà Nadia Omer, Tổng giám đốc AirAsia MOVE, cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác Vinpearl trong việc khai thác tiềm năng phát triển tại một trong những thị trường du lịch tăng trưởng năng động của Đông Nam Á. Với vai trò nền tảng OTA sở hữu hệ sinh thái du lịch và mạng lưới kết nối trong khu vực, AirAsia MOVE hướng đến thúc đẩy khả năng kết nối du lịch và dòng khách nội vùng. Việt Nam đang là thị trường thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế, và chúng tôi kỳ vọng sự kết hợp giữa hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí của Vinpearl cùng năng lực phân phối của AirAsia MOVE sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho ngành du lịch trong thời gian tới”.

Loạt hợp tác với Agoda, AirAsia MOVE, BeMyGuest và GlobalTix đánh dấu bước tiếp theo của Vinpearl trong chiến lược mở rộng hiện diện quốc tế cho hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí, đồng thời đưa sản phẩm lưu trú, vui chơi và trải nghiệm Vinpearl - VinWonders tiếp cận rộng hơn trên nền tảng du lịch toàn cầu.