VinMetal hợp tác Danieli sản xuất thép ray đường sắt tại Việt Nam

VinMetal ký hợp đồng với Danieli cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình công suất hơn 700.000 tấn/năm tại Hà Tĩnh.

Ngày 15/10, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Hợp tác đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal.

Danieli là tập đoàn công nghệ luyện kim có hơn 100 năm kinh nghiệm, đã triển khai hơn 1.000 dự án dây chuyền luyện, đúc và cán thép trên toàn cầu. Trong lĩnh vực thép ray, tập đoàn cung cấp công nghệ và thiết bị cho nhiều nhà sản xuất như Voestalpine (Áo), Mechel (Nga), Rocky Mountain Steel Mills (Mỹ). Trong đó, nhà máy Voestalpine tại Donawitz (Áo) là một trong những cơ sở sản xuất thép ray cao cấp nổi tiếng thế giới.

VinMetal Và Danieli ký kết hợp đồng về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh.

Năng lực công nghệ của Danieli còn thể hiện qua giải pháp như hệ thống cán ray SQR (Special Quality Rail Mills), công nghệ cán tinh chính xác PSP (Profile Sizing Process) và công nghệ tôi cứng đầu ray RH2 (Rail Head Hardening). Công nghệ này giúp kiểm soát kích thước, biên dạng và cơ tính sản phẩm, đồng thời nâng cao khả năng chống mài mòn và tuổi thọ đường ray. Kinh nghiệm triển khai tại nhà máy thép trên thế giới cùng giải pháp chuyên sâu là cơ sở để Danieli đồng hành VinMetal phát triển năng lực sản xuất thép ray và thép hình tại Việt Nam.

Theo hợp đồng, Danieli sẽ đảm nhiệm thiết kế, chế tạo, cung cấp và chạy thử thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình có công suất hơn 700.000 tấn/năm tại Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Đây là hạng mục quan trọng trong kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm của VinMetal, hướng đến cung cấp vật liệu cho dự án đường sắt tốc độ cao trọng điểm quốc gia, công trình công nghiệp, cầu, cảng và hạ tầng logistics.

Dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình của Danieli.

Thép ray đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ chính xác hình học, độ thẳng, độ bền cơ học và khả năng chống mài mòn. Trong khi đó, thép hình cần đáp ứng yêu cầu về độ chính xác tiết diện và đặc tính cơ học phù hợp khả năng chịu lực của từng ứng dụng. Dây chuyền công nghệ cao do Danieli cung cấp được kỳ vọng giúp VinMetal kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dòng thép chuyên dụng này.

Hợp tác Danieli là bước đi trong chiến lược phát triển năng lực sản xuất thép chuyên dụng của VinMetal, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam. Trong bối cảnh đầu tư vào đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển và công trình công nghiệp được đẩy mạnh, việc phát triển năng lực sản xuất thép ray và thép hình trong nước có thể góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng hạ tầng quốc gia.

Thỏa thuận cũng góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp - hạ tầng của Tập đoàn Vingroup, tạo nền tảng cung ứng vật liệu cho dự án chiến lược và nhu cầu phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Dây chuyền công nghệ cao của Danieli là nền tảng để VinMetal phát triển các dòng thép ray và thép hình phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp.

VinMetal hiện triển khai Tổ hợp Gang thép tại Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, với công suất thiết kế giai đoạn 1 khoảng 6 triệu tấn thép/năm và định hướng mở rộng lên 20 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2. Thông qua hợp tác tập đoàn công nghệ luyện kim quốc tế, VinMetal từng bước xây dựng nền tảng công nghệ đồng bộ, hướng đến sản xuất thép ray phục vụ hệ thống đường sắt hiện đại và thép hình cho công trình công nghiệp, hạ tầng quy mô lớn. Qua đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu góp phần nâng cao năng lực tự chủ về vật liệu chiến lược và sức cạnh tranh của ngành thép Việt Nam.