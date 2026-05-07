VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép

Ngày 7/5, VinMetal và Primetals Technologies ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

Theo VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, việc hợp tác Primetals Technologies - tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới, là bước đi chiến lược trong hành trình kiến tạo tổ hợp thép hiện đại, đồng bộ và quy mô hàng đầu khu vực. Màn hợp tác còn thể hiện cam kết của VinMetal trong việc theo đuổi tiêu chuẩn ESG quốc tế, góp phần định hình động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Primetals đảm nhiệm vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể (Technology Integrator), đồng hành cùng VinMetal trong kiến tạo và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn chuỗi quy trình - từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm; đồng thời điều phối và đồng bộ hóa giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và tổng thầu EPC, đảm bảo tính tích hợp liền mạch ở quy mô tổ hợp.

Việc hợp tác Primetals giúp VinMetal giảm thiểu đáng kể rủi ro tích hợp kỹ thuật trong mô hình triển khai đa gói thầu, đồng thời rút ngắn tiến độ phát triển dự án thông qua việc chuẩn hóa giải pháp công nghệ và tài chính từ giai đoạn đầu.

Không dừng ở phạm vi công nghệ, hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, vận hành - bảo trì và chuyển đổi số, hướng đến tối ưu hóa hiệu quả vận hành tổng thể và phát triển bền vững trong dài hạn.

Ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng giám đốc VinMetal, và ông Kosei Tsuji, Phó chủ tịch điều hành Primetals Technologies, ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: "Hợp tác Primetals - đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ luyện kim - là dấu mốc trong chiến lược phát triển dài hạn của VinMetal. Chúng tôi hướng đến xây dựng tổ hợp thép quy mô lớn, hiện đại, xanh và số hóa, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu".

Ông Kosei Tsuji, Phó chủ tịch điều hành của Tập đoàn Primetals, chia sẻ: "VinMetal là đối tác sở hữu tầm nhìn dài hạn và cam kết đối với phát triển bền vững trong ngành luyện kim. Chúng tôi tin rằng sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ hàng đầu của Primetals và định hướng chiến lược của VinMetal sẽ kiến tạo tổ hợp thép tiên tiến, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam”.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của VinMetal và Primetals Technologies tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Hiện nay, VinMetal triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Việc ký kết MoU với Primetals là nền tảng then chốt để VinMetal tăng tốc triển khai dự án, đảm bảo tính đồng bộ vượt trội về công nghệ, tài chính và vận hành, hướng đến kiến tạo tổ hợp thép hiện đại, hiệu quả và bền vững theo chuẩn mực quốc tế.