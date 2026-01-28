Vinmec ký kết hợp tác toàn diện Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 27/1, Hệ thống Y tế Vinmec và Bệnh viện Trung ương Huế chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối giữa hệ thống y tế hàn lâm với bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, giữ vai trò trọng yếu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Liên thông điều trị chuyên sâu, phát huy nguồn lực khu vực

Trọng tâm của chương trình hợp tác giữa hai đơn vị là tăng cường hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực mũi nhọn, gồm tim mạch, ghép tạng, phẫu thuật robot, nội soi, ung bướu và nhiều chuyên khoa sâu khác.

Trên nền tảng chia sẻ nguồn lực và thế mạnh chuyên môn, hai đơn vị thống nhất đẩy mạnh trao đổi chuyên gia, phối hợp hội chẩn và đồng hành trong điều trị các ca bệnh phức tạp, bệnh hiếm. Sự kết nối chặt chẽ này tạo điều kiện xây dựng phác đồ cá thể hoá, nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm điều trị chuyên sâu của khu vực, nơi tiếp nhận và xử trí các ca bệnh nặng. Đây cũng là đầu mối chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và chuẩn mực thực hành lâm sàng, góp phần lan tỏa các giá trị y khoa đã được kiểm chứng trong thực tiễn.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối giữa hệ thống y tế hàn lâm với bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt.

Song song đó, bệnh viện trực thuộc Hệ thống Y tế Vinmec tại miền Trung như Vinmec Đà Nẵng và Vinmec Nha Trang giữ vai trò triển khai, mở rộng năng lực điều trị chuyên sâu tại địa phương. Những năm gần đây, hai cơ sở này được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị. Nhờ vậy, bệnh viện Vinmec tại khu vực có đầy đủ năng lực tiếp nhận và điều trị hiệu quả nhiều nhóm bệnh trước đây phải chuyển tuyến.

Thông qua mô hình phối hợp liên thông này, nguồn lực y tế trong khu vực được phân bổ hiệu quả, giúp người bệnh kịp thời tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần giảm tải áp lực cho bệnh viện tuyến cuối.

Bên cạnh hợp tác chuyên môn, thỏa thuận giữa hai đơn vị còn mở rộng sang lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị bệnh viện. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản trị theo chuẩn quốc tế của Vinmec và quy mô vận hành của Bệnh viện Trung ương Huế được kỳ vọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, nhấn mạnh: “Vinmec định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm an sinh xã hội. Đây cũng là nền tảng để chúng tôi tích cực kết nối, hợp tác cơ sở y tế trung ương và địa phương, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phục vụ người dân”.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, phát biểu tại buổi lễ.

Trong khi đó, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, bày tỏ sự vui mừng khi hai đơn vị chính thức ký kết hợp tác. Đồng thời, ông đánh giá mô hình quản trị và vận hành bệnh viện hiện đại của Vinmec như nguồn tham chiếu giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế công lập.

Sự cộng hưởng nguồn lực công - tư

Với định hướng hoạt động không vì lợi nhuận, Hệ thống Y tế Vinmec luôn đi đầu trong việc lan tỏa thành tựu y khoa tiên tiến và kinh nghiệm quản trị hiện đại tới cơ sở y tế trên cả nước. Riêng trong năm 2025, Vinmec mở rộng hợp tác nhiều bệnh viện trung ương và địa phương, tiêu biểu là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng)… góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu và chất lượng chăm sóc người bệnh tại các tuyến y tế.

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, phát biểu tại lễ ký kết với Hệ thống Y tế Vinmec.

Hệ thống Y tế Vinmec hiện sở hữu mạng lưới 9 bệnh viện và 7 phòng khám trên toàn quốc. Với nền tảng công nghệ hiện đại và năng lực làm chủ nhiều kỹ thuật cao, Vinmec ghi dấu ấn qua hàng loạt ca bệnh thành công như thay đồng thời xương chậu và xương đùi bằng công nghệ in 3D (lần đầu tiên trên thế giới), tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D (lần đầu tiên tại Đông Nam Á), điều trị giả u do nhiễm độc kim loại từ khớp nhân tạo (ca thứ hai trên thế giới)...

Bệnh viện Trung ương Huế là một trong 3 bệnh viện đa khoa trung ương lớn nhất cả nước do Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Đây cũng là một trong những trung tâm ghép tạng và tim mạch hàng đầu Việt Nam, đồng thời tiên phong trong triển khai xạ trị nhi ung bướu và làm chủ nhiều kỹ thuật can thiệp thần kinh chuyên sâu.

Trên nền tảng phát huy thế mạnh của mỗi bên, mối quan hệ hợp tác giữa Vinmec và Bệnh viện Trung ương Huế được kỳ vọng trở thành mô hình tiêu biểu cho liên kết y tế công - tư tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy y học chuyên sâu, chuẩn hóa quản trị bệnh viện và xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.