Vinmec Hạ Long xử lý thành công ca bệnh tiêu hóa phức tạp hiếm gặp

Bệnh nhân 70 tuổi người Australia nhập viện Vinmec Hạ Long trong tình trạng khó khăn chồng chất, khiến các bác sĩ phải sử dụng phác đồ đặc biệt.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, mang nhóm máu hiếm, tiền sử uống thuốc chống đông khiến việc cầm máu càng khó khăn. Các bác sĩ Vinmec Hạ Long đã kết hợp phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và chăm sóc sau mổ ERAS, giúp người bệnh hồi phục ấn tượng.

Nguy cơ chồng chất và quyết định mổ trong thế khó

Ông Lock Allan Joseph (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, đau tức vùng thượng vị, đi ngoài phân đen kèm mệt mỏi, chóng mặt và khó thở. Kết quả nội soi tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long phát hiện khối u lớn vùng hang vị dạ dày đang chảy máu. May mắn, kết quả chụp CT cho thấy khối u chưa di căn xa.

Sau khi tiến hành hồi sức tích cực bằng truyền máu và ngừng thuốc chống đông, các bác sĩ hội chẩn đa chuyên khoa và thống nhất phương án phẫu thuật cắt dạ dày để kiểm soát tình trạng chảy máu.

Tuy nhiên, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp với nhiều nguy cơ cùng lúc: Bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý tim mạch, tiền sử thay van động mạch chủ và đang sử dụng thuốc chống đông kéo dài. Nguy cơ chảy máu trong và sau mổ rất cao. Đặc biệt, bệnh nhân mang nhóm máu hiếm O Rh-, đòi hỏi phải huy động nguồn máu từ nhiều đơn vị trung ương và địa phương. Kỹ thuật mổ cũng cần tính toán kỹ để hạn chế xuống tối thiểu việc mất máu.

Bác sĩ Hùng cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật cắt dạ dày.

Trước bài toán nhiều thách thức, Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long Phạm Việt Hùng cùng ê-kíp đã lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi cắt dạ dày tiên tiến.

“Trước đây, phẫu thuật cắt dạ dày thường phải mổ mở với đường rạch lớn từ mũi ức qua rốn, gây đau nhiều và thời gian hồi phục kéo dài. Giờ đây, với phẫu thuật nội soi, chúng tôi chỉ cần 5 vết rạch nhỏ trên thành bụng mà vẫn có thể thực hiện đầy đủ bước như mổ mở, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ mất máu và biến chứng cho người bệnh”, bác sĩ Hùng cho biết.

Ê-kíp tiến hành cắt bán phần dạ dày kèm mạc nối lớn, nạo vét hạch, tái lập lưu thông tiêu hóa bằng cách nối dạ dày và ruột non kiểu chữ Y. Những công nghệ hiện đại như dao siêu âm, dao hàn mạch và hệ thống cắt nối tự động đều được sử dụng để rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm mất máu, qua đó đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Hồi phục ấn tượng nhờ phác đồ ERAS

Để người bệnh hồi phục nhanh, các bác sĩ áp dụng phác đồ ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - phục hồi sớm sau phẫu thuật). Đây là mô hình chăm sóc toàn diện đang được áp dụng tại các trung tâm tiêu hóa hiện đại trên thế giới, với mục tiêu giảm sang chấn, đẩy nhanh phục hồi và hạn chế biến chứng. Thay vì cách tiếp cận truyền thống, ERAS tập trung vào chuẩn bị tốt trước mổ, giảm xâm lấn trong phẫu thuật và thúc đẩy vận động sớm sau mổ.

Người bệnh được ăn uống trở lại sớm, kiểm soát đau bằng nhiều phương pháp phối hợp, hạn chế sử dụng opioid, đồng thời vận động ngay từ những ngày đầu sau phẫu thuật. Nhờ đó, chức năng tiêu hóa phục hồi nhanh, thời gian nằm viện được rút ngắn.

Chỉ sau 3 ngày, ông Joseph đã có thể đi lại bình thường, tình trạng thiếu máu cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ông Joseph tập vận động sau phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của bác sĩ Vinmec Hạ Long.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực điều trị các bệnh lý tiêu hóa phức tạp tại Vinmec Hạ Long - nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện hiện triển khai đa dạng kỹ thuật tiên tiến, bao phủ toàn diện từ bệnh lý tiêu hóa thường gặp đến các ca phức tạp như phẫu thuật nội soi cắt trực tràng vét hạch, kết hợp mổ mở nối trực tràng - hậu môn; phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị; phẫu thuật cắt khối tá tụy; can thiệp tán sỏi mật qua da…

Dưới sự dẫn dắt của Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Việt Hùng, Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị điều trị tiêu hóa chuyên sâu hàng đầu tại địa phương, đóng góp cho sự phát triển của y tế và du lịch tỉnh Quảng Ninh.

