Vinmec Cần Thơ tiên phong đưa 'ở cữ 5 sao chuẩn y khoa' về miền Tây

Chính thức được triển khai tại miền Tây, mô hình "ở cữ 5 sao chuẩn y khoa" trở thành lựa chọn được nhiều mẹ bầu tin tưởng.

Không đơn thuần là dịch vụ nghỉ dưỡng sau sinh, giải pháp tiên phong của Vinmec Cần Thơ mang đến quy trình chăm sóc toàn diện, kết hợp y học hiện đại và trải nghiệm cao cấp. Dịch vụ giúp người mẹ phục hồi tối ưu, trẻ sơ sinh phát triển vững vàng ngay từ những ngày đầu đời.

Chuẩn hóa mô hình chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại miền Tây

Trải qua thai kỳ vất vả, những ngày đầu sau sinh không chỉ là thời điểm cơ thể phụ nữ cần được phục hồi toàn diện với tâm lý nhiều biến động, mà còn phải thích nghi với vai trò mới trong chăm sóc trẻ sơ sinh. Giai đoạn ở cữ cũng là "cửa sổ vàng" quyết định sức khỏe thể chất, tinh thần lâu dài của mẹ và nền tảng phát triển ban đầu cho bé.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng dịch vụ chăm sóc sau sinh chuyên sâu vẫn còn hạn chế, sự xuất hiện của mô hình "ở cữ 5 sao chuẩn y khoa" tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ được xem là dấu mốc đáng chú ý. Không chỉ mang đến lựa chọn mới, Vinmec Cần Thơ còn tiên phong định nghĩa lại cách người mẹ được chăm sóc sau sinh: Khoa học, toàn diện và nhân văn hơn.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc sau sinh toàn diện.

Được triển khai trong môi trường bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế, dịch vụ "ở cữ 5 sao" tại Vinmec Cần Thơ sở hữu lợi thế khác biệt so với mô hình chăm sóc sau sinh thông thường.

Mô hình chăm sóc liên chuyên khoa, cá nhân hóa giúp mọi vấn đề phát sinh - từ hồi phục sau sinh, kiểm soát đau, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ đến theo dõi sự phát triển của trẻ - được đánh giá toàn diện và xử trí kịp thời.

Các gói dịch vụ ở cữ sau sinh được thiết kế linh hoạt theo thời gian lưu trú, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của gia đình. Với gói ngắn ngày, người mẹ được tập trung chăm sóc hồi phục sớm sau sinh, theo dõi y khoa cơ bản và hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong khi đó, gói dài ngày mang đến lộ trình chăm sóc giúp mẹ phục hồi sâu về thể chất, ổn định tâm lý và xây dựng nền tảng nuôi con khoa học ngay từ đầu.

Hệ sinh thái nơi mẹ và bé đều là trung tâm

Dịch vụ "ở cữ 5 sao" tại Vinmec Cần Thơ được xây dựng với 6 giá trị cốt lõi, đặt người mẹ và trẻ sơ sinh vào trung tâm của quá trình chăm sóc.

Thứ nhất, đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp đồng hành 24/7. Người mẹ được hỗ trợ liên tục bởi đội ngũ điều dưỡng được đào tạo bài bản, am hiểu chăm sóc sau sinh và trẻ sơ sinh. Không chỉ thực hiện thao tác y khoa như theo dõi sức khỏe, chăm sóc vết mổ, hướng dẫn cho con bú, điều dưỡng còn đóng vai trò như người bạn đồng hành, giúp các chị em giảm bớt lo lắng và tự tin hơn trong ngày đầu làm mẹ.

Điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh 24/7, giúp bà mẹ an tâm trong ngày đầu sau sinh.

Thứ hai, chăm sóc phục hồi cho người mẹ. Khác với quan niệm "mẹ phải hy sinh hoàn toàn cho con", Vinmec Cần Thơ đặt người mẹ vào vị trí trung tâm. Mẹ được nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và tinh thần một cách khoa học, từ đó có đủ năng lượng để chăm sóc con tốt hơn.

Thứ ba, lịch sinh hoạt khoa học cho trẻ sơ sinh. Em bé được chăm sóc theo lịch trình ăn - ngủ - chơi hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đây là nền tảng quan trọng giúp trẻ hình thành nhịp sinh học ổn định, đồng thời hỗ trợ phát triển thể chất và trí tuệ một cách toàn diện. Cha mẹ cũng được hướng dẫn cụ thể để có thể duy trì thói quen tốt khi trở về nhà.

Thứ tư, không gian nghỉ dưỡng riêng tư và tiện nghi. Phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư và đầy đủ tiện nghi. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đây còn là không gian giúp người mẹ thư giãn, tái tạo năng lượng sau hành trình sinh nở. Khu vực dành cho người thân cũng được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để gia đình luôn đồng hành cùng mẹ và bé.

Thứ năm, dinh dưỡng chuẩn y khoa và cá nhân hóa. Thực đơn được xây dựng bởi chuyên gia dinh dưỡng, đảm bảo cân bằng giữa năng lượng và vi chất, phù hợp với thể trạng từng người. Chế độ ăn không chỉ hỗ trợ hồi phục mà còn giúp lợi sữa, tăng cường sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Thực đơn sau sinh được xây dựng bởi chuyên gia dinh dưỡng, đảm bảo cân bằng và phù hợp với thể trạng từng sản phụ.

Thứ sáu, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh. Không dừng lại ở việc chăm sóc, đội ngũ y tế còn hướng dẫn cha mẹ kỹ năng cơ bản như tắm bé, thay tã, nhận biết dấu hiệu bất thường. Điều này giúp cha mẹ tự tin hơn khi kết thúc thời gian ở cữ, đồng thời giảm áp lực trong giai đoạn đầu nuôi con.

Với mô hình chuẩn y khoa kết hợp dịch vụ 5 sao, Vinmec Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sau sinh tại miền Tây.

"Chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống trong chăm sóc sau sinh tại miền Tây - nơi trước đây chưa có sự đồng hành đầy đủ từ y khoa hiện đại. Không chỉ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho gia đình, mô hình còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của chăm sóc phụ nữ sau sinh trong hệ thống y tế hiện đại", bác sĩ Lê Hoàng Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, cho biết.