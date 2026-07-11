Vinmec ghi dấu tại HR Asia Awards nhờ chiến lược phát triển con người

Ba năm liên tiếp được vinh danh tại HR Asia Awards ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia", Vinmec tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển.

Tại Vinmec, đầu tư cho đội ngũ nhân sự không chỉ tạo nên môi trường làm việc hấp dẫn mà còn là nền tảng nâng cao chất lượng điều trị và phát triển bền vững.

Ba năm liên tiếp được ghi nhận cho chiến lược phát triển nhất quán

Tối 9/7, tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026, Hệ thống Y tế Vinmec tiếp tục được vinh danh ở hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia".

Giải thưởng do HR Asia - tạp chí uy tín hàng đầu châu Á về lĩnh vực nhân sự - tổ chức, được đánh giá dựa trên mô hình khảo sát độc quyền Total Engagement Assessment Model (TEAM) nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc và chiến lược phát triển con người bền vững. Đây là một trong những giải thưởng uy tín và có tiêu chuẩn đánh giá khắt khe hàng đầu khu vực về môi trường làm việc.

Đại diện Hệ thống Y tế Vinmec nhận danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia 2026" tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026 diễn ra tối 9/7.

Việc 3 năm liên tiếp được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận đối với môi trường làm việc tại Vinmec mà còn phản ánh định hướng phát triển xuyên suốt của hệ thống khi đầu tư cho con người song hành với đầu tư cho công nghệ; phát triển chuyên môn gắn liền với xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Thành quả này cũng được phản ánh qua các chỉ số về mức độ gắn kết, phát triển đội ngũ và sự đa dạng của lực lượng lao động, tiếp nối chuỗi ghi nhận quốc tế mà Vinmec đã đạt được trong những năm gần đây.

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Khối Nhân sự Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ tại lễ trao giải: "Trong y tế, con người luôn là yếu tố tạo nên khác biệt. Công nghệ có thể mở ra khả năng mới, nhưng chính đội ngũ y tế mới là những người biến tiến bộ ấy thành giá trị cho người bệnh. Vì vậy, Vinmec luôn xem phát triển con người là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển chuyên môn và chất lượng điều trị của toàn hệ thống".

Đầu tư cho con người - nền tảng của chất lượng y tế

Với bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên, quyết định gắn bó với tổ chức không chỉ đến từ chế độ đãi ngộ mà còn phụ thuộc vào cơ hội phát triển chuyên môn, tiếp cận kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học và làm việc trong môi trường tôn trọng giá trị nghề nghiệp.

Những năm gần đây, ngành y tế toàn cầu chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, robot phẫu thuật, dữ liệu lớn và y học chính xác. Tại Việt Nam, việc Vinmec đưa vào vận hành mạng lưới Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao là một trong những dấu mốc tiêu biểu cho xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, như Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn từng nhấn mạnh tại lễ khai trương hệ thống này, công nghệ không thể thay thế vai trò của người thầy thuốc. Giá trị của các tiến bộ kỹ thuật chỉ được phát huy khi được vận hành bởi đội ngũ nhân sự có chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tư duy khoa học.

Đó cũng là lý do, song song với đầu tư công nghệ, Vinmec đang tập trung xây dựng môi trường làm việc để thu hút, phát triển và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hệ thống xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp liên tục cho nhiều nhóm nhân sự, từ đào tạo chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới đến tạo điều kiện nghiên cứu và học tập nâng cao. Trong bối cảnh tri thức y khoa không ngừng đổi mới, cách tiếp cận này góp phần nâng cao năng lực của từng cá nhân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn hệ thống.

Đối với Vinmec, chất lượng của một bệnh viện không chỉ được tạo nên bởi đội ngũ chuyên gia, công nghệ hay kết quả điều trị mà còn bắt đầu từ trải nghiệm làm việc của chính những người trực tiếp chăm sóc người bệnh.

Khi đội ngũ y tế được làm việc trong môi trường tin cậy, được ghi nhận và có cơ hội học hỏi, phát triển liên tục, chất lượng chuyên môn được nâng cao và phản ánh trực tiếp vào trải nghiệm của người bệnh.

Đây cũng là xu hướng được nhiều hệ thống y tế tiên tiến trên thế giới theo đuổi khi xem đầu tư vào trải nghiệm nhân viên là một phần của chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững.