Vinmec xử lý thành công khối lạc nội mạc tử cung ở bệnh nhân Gen Z

Từ triệu chứng đau bụng kinh thường bị xem nhẹ, nữ bệnh nhân 23 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng phát hiện mắc lạc nội mạc tử cung xâm lấn sâu.

Khối tổn thương của bệnh nhân Gen Z có kích thước lớn, dính chặt vào cơ quan nội tạng và chèn ép đường tiết niệu, đe dọa chức năng thận cũng như khả năng sinh sản nếu không được can thiệp kịp thời.

Phát hiện khối tổn thương “ăn sâu” đe dọa chức năng thận

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. (23 tuổi) có tiền sử đau bụng kinh kéo dài suốt 3 năm nhưng cho rằng đây chỉ là biểu hiện phụ khoa thông thường. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng gần đây, cơn đau tăng rõ rệt cả về mức độ lẫn thời gian, gần như không còn đáp ứng với thuốc giảm đau.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, bệnh nhân được chỉ định thực hiện đồng thời nhiều kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu gồm siêu âm phụ khoa 3D/4D và cộng hưởng từ MRI vùng chậu nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy buồng trứng phải xuất hiện nhiều nang lạc nội mạc tử cung. Trong đó, một khối lạc nội mạc tử cung lớn đã áp xe hóa, hình thành ổ mủ bên trong.

Ê-kíp Vinmec Hải Phòng xử lý thành công khối lạc nội mạc tử cung áp xe, chèn ép thận.

Đáng lo ngại hơn, khối tổn thương nằm sâu trong dây chằng rộng - khu vực giải phẫu phức tạp, nằm sát niệu quản, bàng quang cùng nhiều mạch máu lớn vùng chậu, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

Khối viêm chèn ép niệu quản phải (đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang), khiến nước tiểu ứ lại trong thận. Hình ảnh MRI ghi nhận thận phải bắt đầu giãn do bị chèn ép kéo dài - dấu hiệu cảnh báo nguy cơ suy giảm chức năng thận nếu không được xử lý kịp thời.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Mai Hương, chuyên gia Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, trường hợp khối lạc nội mạc phát triển lớn, áp xe hóa và xâm lấn gây chèn ép hệ tiết niệu như ca bệnh này tương đối hiếm gặp.

“Đây không còn là bệnh lý phụ khoa thông thường mà trở thành tổn thương xâm lấn đa cơ quan. Nếu không được xử lý đúng mức và kịp thời, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, tổn thương thận và ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản”, bác sĩ cho biết.

Theo bác sĩ, khó khăn lớn nhất của ca bệnh là tổn thương không chỉ khu trú tại buồng trứng mà lan rộng, viêm dính nhiều cơ quan lân cận. Nếu xử lý không chính xác, nguy cơ tổn thương hệ tiết niệu hoặc nhiễm trùng ổ bụng rất cao.

Xử lý thành công ca bệnh phức tạp

Nhận định đây là ca bệnh phức tạp với cấu trúc giải phẫu vùng chậu bị biến dạng nghiêm trọng, Vinmec Hải Phòng nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa các chuyên ngành Sản Phụ khoa, Ngoại tiết niệu, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức nhằm xây dựng phương án can thiệp tối ưu.

Do khối viêm chèn ép sát đường tiết niệu, trước phẫu thuật, ê-kíp Ngoại tiết niệu đã thực hiện soi bàng quang và đặt ống thông đặc biệt vào niệu quản phải nhằm bảo vệ đường dẫn nước tiểu trong suốt quá trình can thiệp.

Tuy nhiên, khi tiếp cận ổ bụng, mức độ phức tạp thực tế của ca bệnh tiếp tục khiến ê-kíp phải đặc biệt thận trọng. Khối lạc nội mạc kích thước khoảng 9x10 cm nằm sâu trong dây chằng rộng, dính chặt vào bàng quang và một quai đại tràng. Tình trạng viêm kéo dài khiến các cơ quan gần như “dính cứng” vào nhau, mất hoàn toàn mặt phẳng giải phẫu tự nhiên.

“Khối lạc nội mạc nằm sát niệu quản và bàng quang nên mọi thao tác bóc tách đều phải được thực hiện cẩn trọng. Chỉ cần sai lệch vài milimet cũng có thể gây tổn thương niệu quản, thủng bàng quang hoặc tổn thương ruột”, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Xuân Tùng, chuyên gia Ngoại tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, chia sẻ.

Sau 3 giờ phẫu thuật với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa, khối tổn thương được bóc tách thành công, đồng thời bảo tồn an toàn cơ quan lân cận và hệ tiết niệu cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, ca lạc nội mạc tử cung xâm lấn sâu như trường hợp này không chỉ đòi hỏi trình độ phẫu thuật chuyên sâu mà còn cần hệ thống chẩn đoán hiện đại cùng khả năng phối hợp đa chuyên khoa bài bản.

Tại Vinmec, mô hình điều trị liên chuyên khoa kết hợp hệ thống MRI chuyên sâu, nội soi tiết niệu và kỹ thuật kiểm soát biến chứng ngay trong phẫu thuật giúp nhiều ca bệnh phụ khoa phức tạp được phát hiện sớm và xử lý hiệu quả, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng cho người bệnh.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo lạc nội mạc tử cung là bệnh lý không nên chủ quan, vì có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Trường hợp đau bụng kinh kéo dài, cơn đau tăng dần theo thời gian hoặc đau vùng chậu mạn tính cần được thăm khám chuyên sâu sớm để tránh biến chứng nặng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cơ quan lân cận.

