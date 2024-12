Vinicius ngày càng giàu có

Forbes thống kê tính đến tháng 11 năm nay, Vinicius sở hữu khối tài sản ước tính 55 triệu USD . Anh đang thi đấu cho nhà đương kim vô địch Champions League là Real Madrid. Với mức lương khoảng 415.000 USD /tuần, Vinicius là cầu thủ có đãi ngộ cao thứ ba ở CLB sau David Alaba và Kylian Mbappe.

Hợp đồng của Vinicius kéo dài đến tháng 6/2027 và có khả năng được gia hạn trong tương lai. Với mức thu nhập ấn tượng này, Vinicius kiếm được khoảng 21 triệu USD mỗi năm, chưa bao gồm tiền thưởng, bản quyền hình ảnh và các hợp đồng tài trợ. Mức phí giải phóng hợp đồng của Vinicius tại sân Bernabeu là hơn 1 tỷ USD .

Khi chiến thắng giải thưởng The Best 2024 cách đây ít ngày, Vinicius trở thành "cậu bé vàng" trong mắt các thương hiệu toàn cầu, đặc biệt là tại Brazil. Truyền thông xứ Samba ước tính Vinicius có đến 11 hợp đồng với các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau như viễn thông, mỹ phẩm, trò chơi điện tử và nước giải khát. Con số này chỉ thua mỗi Neymar (14).

Marca nhận định tầm ảnh hưởng của Vinicius lúc này còn vượt trội hơn cả người đàn anh đang thi đấu tại Al Hilal.

Frederico Pena, Giám đốc Điều hành của Roc Nation Sports Brazil, cho biết: “Dù còn trẻ, Vinicius đã khẳng định mình tại câu lạc bộ lớn nhất thế giới và là thành viên quan trọng ở đội tuyển quốc gia. Cậu ấy là người hùng và đã vô địch Champions League đến 2 lần. Vini trở thành hình mẫu của sự kiên cường và thành công trong làng thể thao đối với nhiều CĐV Brazil. Hơn nữa, cậu ấy không ngần ngại lên tiếng về các vấn đề xã hội, khiến số lượng các thương hiệu muốn hợp tác với Vini ngày càng tăng".

Theo Pena, Vinicius gần như tạo dựng một công ty riêng, với hệ thống quản lý chuyên nghiệp bao gồm Giám đốc Điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) và các bộ phận quản lý, pháp lý, thương mại, tiếp thị và truyền thông.

Ivan Martinho, Giáo sư Tiếp thị thể thao tại ESPM, phân tích: “Sau thời của Neymar, Vinicius tạo dựng tầm ảnh hưởng lớn trên mọi phương diện, từ đội tuyển Brazil đến Real Madrid. Cậu ấy cũng có tiếng nói mạnh mẽ trong làng thể thao hiện nay trong cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc".

Vinicius đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Anh chắc chắn là nhân tố chủ chốt trong hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga lẫn Champions League của Real Madrid mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.