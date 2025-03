Vinhomes Wonder City - 'thẻ nhận diện' giới nhà giàu phía tây thủ đô

Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) được kỳ vọng trở thành “biệt khu nhà giàu” mới, thu hút giới nhà giàu về phía tây thủ đô.

Vinhomes Wonder City sở hữu vị trí đắc địa, được tạo nên bởi hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, là chốn sống xanh lý tưởng với những giá trị sinh thái hiếm có cùng hệ tiện ích đẳng cấp, trải nghiệm thời thượng lần đầu xuất hiện.

Hành trình kiến tạo các “biệt khu nhà giàu”

Dù trên thế giới hay tại Việt Nam, với giới tinh hoa, bất động sản (BĐS) không chỉ là nơi an cư hay kênh đầu tư, mà còn là tài sản để khẳng định đẳng cấp và vị thế cá nhân.

Không gian sống lý tưởng của người giàu phải đáp ứng cùng lúc nhiều chuẩn mực khắt khe: Vị trí độc tôn, không gian xanh rộng lớn, đảm bảo sự riêng tư tối đa, dịch vụ tiện ích sang trọng, trải nghiệm sống độc bản… Hơn nữa, số lượng sản phẩm phải hữu hạn với thiết kế đẳng cấp từ các thương hiệu giàu kinh nghiệm phát triển BĐS hàng hiệu.

Trên thế giới, điển hình của những “lãnh địa thượng lưu” như vậy là Beverly Hills (Mỹ), Water Bay (Hong Kong), Paterson (Singapore), Gangnam (Hàn Quốc)… Tại Việt Nam, Vinhomes là thương hiệu tiên phong mang đến những sản phẩm BĐS hạng sang trên thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn của giới nhà giàu.

Tại Hà Nội, năm 2012, Vinhomes ra mắt khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside ở phía đông thủ đô. Được quy hoạch theo mô hình “thành phố ven sông” độc đáo của Venice (Italy), Vinhomes Riverside đã mở ra một không gian sống lý tưởng, xa hoa dành cho giới thượng lưu Hà thành.

Vinhomes Riverside - chốn sống định danh giới nhà giàu phía đông thủ đô.

Tiếp đến là Ocean City với các những biệt thự sở hữu tầm nhìn “triệu USD” ra “tổ hợp hồ nước mặn tạo sóng nhân tạo trong khuôn viên khu đô thị lớn nhất thế giới”, hay “đảo tỷ phú” Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), nơi các dinh thự có “sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà”...

Tiếp nối những thành công đó, ngày 10/3, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng (Hà Nội). Với quy hoạch đột phá, kết hợp giữa không gian xanh trong lành và các tiện ích sang trọng, Vinhomes Wonder City không chỉ thiết lập chuẩn mực sống mới cho khu vực, mà còn được kỳ vọng trở thành “biệt khu nhà giàu” tại thủ phủ kinh tế - tài chính phía tây thủ đô.

Không gian sống định danh giới nhà giàu phía tây thủ đô

Là khu vực phát triển nhanh hàng đầu thủ đô với số lượng người giàu ngày càng đông đảo, song khu phía tây vẫn thiếu vắng không gian sống xứng tầm tầng lớp thượng lưu. Các dự án hiếm hoi đáp ứng khẩu vị của giới nhà giàu, như Vinhomes Green Bay hay Vinhomes Thăng Long, đã “cháy hàng” từ lâu. Thị trường thứ cấp cũng gần như không có giao dịch bán lại dù giá đã tăng cao, có căn được rao bán tới 1 tỷ đồng /m2. Vì thế, sau 8 năm, không có dự án nào đủ quy mô và đẳng cấp được mở bán. Sự xuất hiện của Vinhomes Wonder City đã khiến thị trường khu tây “rung chuyển”.

Vinhomes Wonder City có quy mô 133,4 ha, cung cấp hơn 2.000 căn thấp tầng.

Giá trị đầu tiên ở Vinhomes Wonder City khiến giới nhà giàu xiêu lòng chính là chất sống xanh thời thượng. Tại đây, xanh không chỉ là màu sắc của cỏ cây và mặt nước, mà còn là triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, cân bằng và bền vững - xu hướng được ưa chuộng trên thế giới.

Điều này thể hiện bằng việc đại đô thị có mật độ xây dựng chỉ 26,7%, diện tích cho cây xanh và mặt nước tới 24,9 ha. Từng m2 đất vàng của dự án được chăm chút tỉ mỉ với bộ tứ công viên liên hoàn rộng tới 19 ha, gồm Adventure Park, Athletic Park, Wellness Park và BBQ Park.

Cùng với hệ thống 99 tiện ích đa dạng được bố trí khắp dự án, Vinhomes Wonder City mang lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lý tưởng, hướng tới các giá trị wellness đúng nghĩa, nơi cư dân trở về nhà là được bước vào hành trình “chữa lành” toàn diện.

Chất sống thượng lưu còn được Vinhomes Wonder City kiến tạo thông qua hệ sinh thái dịch vụ “họ Vin” nức tiếng: Giáo dục chất lượng cao Vinschool, chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Vinmec, vui chơi - mua sắm - giải trí thời thượng Vincom, quản lý vận hành đô thị và an ninh an toàn chuẩn 5 sao Vinhomes. Đây cũng là những giá trị sống cao cấp lần đầu được mang tới khu vực mà giới thượng lưu đều khao khát sở hữu.

Các dinh thự hạng sang tại Vinhomes Wonder City được “đính kèm” không gian sống sinh thái cùng những tiện ích, dịch vụ đặc quyền “họ Vin”.

Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder City còn khẳng định giá trị “hàng hiệu” nhờ số lượng căn hữu hạn, chỉ hơn 2.200 căn. Đáng nói, gần 100% số căn có mặt tiền từ 8 m trở lên, tạo không gian sống khoáng đạt, sang trọng xứng tầm gia chủ. Trên thực tế, Vinhomes Wonder City cũng là dự án hiếm hoi của Vinhomes mà các căn đều có mặt tiền rộng rãi như vậy.

Giới quan sát nhận định, hiện nay, quỹ đất phía tây Hà Nội gần như đã cạn. Có thể nói, Vinhomes Wonder City trở thành cơ hội cuối để sở hữu một BĐS đẳng cấp tại khu vực này.

“Cách đây 9 năm, Vinhomes Green Bay từng được cho là nằm ngoài vành đai, khó có khả năng tăng giá. Thế nhưng, đến nay, giá biệt thự tại đây đã tăng vọt, minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn của chủ đầu tư và sức bật mạnh mẽ của những khu đô thị ‘hàng hiệu’ do Vinhomes phát triển. Vinhomes Wonder City cũng không ngoại lệ. Nếu 5 năm trước là thời của các BĐS quanh vành đai 3, thì hiện tại đang là thời của BĐS quanh vành đai 3.5 và vành đai 4. Cũng chỉ vài năm nữa, khi các tuyến hạ tầng đều hoàn thành, muốn mua BĐS tại đây cũng khó còn cơ hội”, chị Mỹ Hạnh - một tư vấn BĐS kỳ cựu - phân tích.