Vinhomes Wonder City bước vào nhịp tăng trưởng mới

Sự cộng hưởng giữa cột mốc bàn giao nhà và cú hích từ các trục hạ tầng chiến lược đang tạo nên lực đẩy kép cho Vinhomes Wonder City.

Khi đô thị đi vào vận hành thực tế và kết nối khu vực ngày càng hoàn thiện, dự án được kỳ vọng bước tới giai đoạn gia tăng giá trị rõ nét nhất trong năm 2026.

Cột mốc bàn giao kích hoạt chu kỳ gia tăng giá trị

Cuối tháng 3, Vinhomes Wonder City đã chào đón những cư dân đầu tiên về tổ ấm mới. Dự kiến trong tháng 4, hàng trăm chủ nhân mới tiếp tục được trao tay chìa khóa, từng bước thắp sáng nhịp sống tại đại đô thị phía tây thủ đô.

Những cư dân đầu tiên tại Vinhomes Wonder City đã nhận bàn giao nhà vào cuối tháng 3.

Song song, diện mạo đô thị cũng đang hoàn thiện rõ nét từng ngày. Hệ thống trục đường chính và nội khu đã dần thành hình; hạ tầng kỹ thuật được triển khai đồng bộ; các công viên chủ điểm như Wellness Park, Taste Park, Spring Park cùng hồ cảnh quan và hệ cây xanh nội khu từng bước hoàn thiện.

Những mảnh ghép này không chỉ kiến tạo nhịp sống sôi động cho cộng đồng cư dân đầu tiên, mà còn mở ra chu kỳ tăng giá mới khi sản phẩm đã hiện hữu và sẵn sàng khai thác giá trị thực.

“Trong bối cảnh thị trường trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh, các dự án đã hoàn thiện, bắt đầu hình thành cộng đồng cư dân thường ghi nhận mức độ quan tâm và thanh khoản tốt hơn, qua đó tạo nền tảng cho việc thiết lập mặt bằng giá mới”, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định.

Tiến độ hoàn thiện và pháp lý rõ ràng là nền tảng để Vinhomes Wonder City bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà tại nhiều khu vực ghi nhận mức tăng bình quân 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tới 30%. Đáng chú ý, thời điểm hoàn thiện và bàn giao thường là giai đoạn giá tăng nhanh nhất, khi giá trị thực được xác lập rõ ràng và nhu cầu thị trường được kích hoạt mạnh mẽ.

Với Vinhomes Wonder City, giai đoạn bàn giao và vận hành thực tế đang tạo nền tảng để giá trị bất động sản nhanh chóng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Hạ tầng mở biên tăng trưởng, TOD dẫn sóng giá mới

Các tuyến huyết mạch như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4, vành đai 3.5 và metro Nhổn - ga Hà Nội từng bước định hình mạng lưới kết nối đa hướng, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía tây về lõi trung tâm, mở rộng liên kết tới hành lang kinh tế liên vùng. Với vị trí nằm trên trục hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống này, Vinhomes Wonder City được đặt trong tâm điểm của quá trình gia tăng giá trị.

“Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, hạ tầng còn kéo theo sự dịch chuyển của dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế, qua đó hình thành những cực tăng trưởng mới. Xu hướng này cho thấy dòng tiền đang chuyển từ đầu tư ngắn hạn sang trung - dài hạn, gắn với nhu cầu thực và sự phát triển bền vững của đô thị”, bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam, nhận định.

Vinhomes Wonder City với lợi thế đắt giá về vị trí nhanh chóng bước vào chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh hệ thống giao thông đường bộ, dư địa tăng trưởng của khu vực còn được mở rộng bởi định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Vinhomes Wonder City nằm trên trục quy hoạch của tuyến metro số 4, đồng thời có khả năng kết nối tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến hoàn thiện trong năm 2027. Đây được xem là lớp kết nối bền vững tiếp theo, giúp dự án đón đầu dòng chảy kinh tế hình thành theo hạ tầng, gia tăng mạnh khả năng khai thác và sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư.

Theo CBRE, giá bất động sản dọc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã tăng 50-200% trong giai đoạn trước và sau khi tuyến metro đi vào vận hành, với nhiều dự án tăng gấp 3-4 lần so với thời điểm mở bán. Kinh nghiệm từ Trung Quốc và Nhật Bản cũng cho thấy bất động sản quanh các ga đường sắt có thể ghi nhận mức tăng giá 8-44% sau khi hạ tầng đi vào vận hành.

Thực tế, khu tây Hà Nội từng chứng kiến chu kỳ tăng giá tương tự. Các dự án do Vinhomes phát triển như Vinhomes Gardenia và Vinhomes Green Bay từng thiết lập mặt bằng giá phổ biến trong khoảng 240-330 triệu đồng/m2 (theo dữ liệu quý I/2025 của One Mount Group), sau khi hoàn thiện hạ tầng cũng như hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Điểm chung của các chu kỳ này là sự hội tụ của 3 yếu tố: Đô thị hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, dòng cư dân thực.

Tại Vinhomes Wonder City, cả 3 động lực đang đồng thời xuất hiện. Bàn giao giúp kích hoạt nhu cầu ở thực, hạ tầng mở rộng kết nối và mô hình TOD gia tăng khả năng khai thác dài hạn.

Khi các yếu tố này cùng hội tụ, bất động sản không còn tăng trưởng theo từng nhịp rời rạc, mà bước vào chu kỳ có tính hệ thống, được dẫn dắt bởi kết nối, dòng tiền và nhu cầu thực. Trong bức tranh đó, Vinhomes Wonder City nổi lên như một tâm điểm mới của khu tây Hà Nội, với khả năng định hình mặt bằng giá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.