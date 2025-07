Vinhomes vẽ lại bức tranh thị trường với bất động sản giãn xây

Bất động sản giãn tiến độ xây dựng là bước tiến thông minh của thị trường, do Vinhomes tiên phong phát triển trong giai đoạn nhà đầu tư ưu tiên kiểm soát dòng tiền an toàn.

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, nhà đầu tư ngày càng thận trọng với bài toán dòng tiền và tìm kiếm các kênh an toàn, linh hoạt hơn. Nắm bắt tâm lý này, gần đây Vinhomes liên tục ra mắt những sản phẩm bất động sản thấp tầng với tiến độ xây dựng và chính sách thanh toán đặc biệt, tại các đại đô thị Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh mới).

Khác với những sản phẩm bàn giao thô hoặc hoàn thiện phổ biến trên thị trường, đây là các bất động sản giãn tiến độ xây dựng, còn được gọi là giãn xây, cho phép người mua thanh toán theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, khách hàng chỉ cần đóng tiền cho quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, tương ứng 65-70% giá trị căn nhà, chia thành nhiều đợt. Trong đó, ngân hàng có thể cho vay 70-85% giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, với mức lãi suất hỗ trợ 0% lên đến 24 tháng. Chi phí xây dựng, tương đương 30-35% giá trị căn sẽ được thanh toán sau 24 tháng. Như vậy, người mua sẽ có “khoảng thở” trong 24 tháng rồi mới đóng tiền hoàn thiện nhà.

Chỉ cần số vốn sẵn có từ 550 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn nhà phố tại đại đô thị Vinhomes Green City với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ gần TP.HCM.

Giải tỏa áp lực tài chính, dòng tiền được luân chuyển tối ưu

Điểm đột phá của bất động sản giãn xây là khả năng kết hợp giữa tính an toàn của tài sản liền thổ và độ linh hoạt trong bài toán tài chính.

Thay vì phải thanh toán phần lớn tổng giá trị căn nhà trong vòng 6-12 tháng như lệ thường, có khi lên đến 95% chỉ sau vài tháng mở bán, nay nhà đầu tư chỉ cần chuẩn bị số vốn ban đầu tương đương 15-30% giá trị quyền sử dụng đất và khai thác thương mại (khoảng hơn 20% giá trị căn nhà) là đã có thể sở hữu một sản phẩm mang tính tích sản dài hạn, nằm trong đại đô thị được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn chỉnh. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính từ ngân hàng trong giai đoạn này càng giúp suất đầu tư ban đầu trở nên nhẹ nhàng hơn, có những sản phẩm nhà phố Vinhomes cần chưa tới 1 tỷ đồng , thậm chí chỉ từ 550 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian 2 năm chưa phải đóng tiền chi phí xây dựng này, người mua cũng có thể luân chuyển nguồn vốn sang các kênh sinh lời cao ngắn hạn. Còn đối với những nhà đầu tư, đây sẽ là “khoảng thở” để thuận tiện huy động tài chính.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và nhiều rủi ro hiện hữu trong kinh doanh, đầu tư, việc nắm giữ bất động sản - đặc biệt là những sản phẩm thấp tầng gắn liền với đất, có pháp lý rõ ràng, sở hữu vị trí đắc địa và đáp ứng nhu cầu ở thực như các căn nhà phố Vinhomes - được đánh giá là an toàn, bền vững.

Hơn nữa, với dòng sản phẩm giãn xây, những lo lắng về giá đất và chi phí xây dựng cũng được gỡ bỏ, bởi cả hai hạng mục này đều đã được “khóa giá” ngay từ đầu. Thậm chí, người mua vừa sở hữu đất, vừa sở hữu nhà trên đất sau hai năm, nên càng hưởng lợi ích kép khi mặt bằng giá cả gia tăng.

Sự kết hợp giữa giải pháp thông minh và sản phẩm đẳng cấp

Đặc biệt, khi áp dụng loại hình bất động sản giãn xây với các sản phẩm nhà phố của Vinhomes, nhà đầu tư càng thêm tự tin về khả năng sinh lời.

Bởi Vinhomes không chỉ bán bất động sản. Nhà phát triển hàng đầu Việt Nam đang kiến tạo những không gian sống chất lượng với tổng thể hệ sinh thái tiện ích bài bản, tọa lạc ở những khu vực được quy hoạch rõ ràng, dễ dàng kết nối với mạng lưới cao tốc, vành đai, đường sắt tốc độ cao trong tương lai. Đây cũng là những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và sức cầu thật gia tăng đều đặn.

Bất động sản giãn xây không chỉ giúp giảm áp lực dòng tiền và vốn ban đầu, mà còn đem lại lợi ích kép nhờ tiềm năng tăng giá khi mạng lưới giao thông đô thị hoàn thiện.

Trong 24 tháng giãn xây, các đại dự án như Vinhomes Wonder City, Vinhomes Golden City và Vinhomes Green City sẽ dần hoàn thiện và đưa vào hoạt động các hạng mục như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên... Với lộ trình thi công các dự án đã được công bố, khi nhà đầu tư bắt đầu đóng tiền xây dựng, các khu đô thị đã vận hành ổn định và đón cư dân về ở, từ đó thúc đẩy tính thanh khoản và giá trị của sản phẩm.

Do vậy, người mua không đơn thuần sở hữu một căn nhà, mà thực sự nắm trong tay một tài sản có giá trị tích lũy, khai thác và truyền đời. Từ đây, nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê với tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền ổn định, hoặc chốt lời dễ dàng khi đạt hiệu suất kỳ vọng.

Trong khi đó, với những gia đình trẻ, giãn xây mang lại cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng cao theo lộ trình hợp lý. Họ có thể “giữ suất trước” ở khu vực tiềm năng, pháp lý hoàn chỉnh, sau đó chuẩn bị tài chính trong 2 năm tiếp theo để xây nhà và tận hưởng không gian sống tiện nghi, đẳng cấp.

Các căn nhà phố Vinhomes vừa có thể là tổ ấm tiện nghi, đẳng cấp, vừa trở thành tài sản có thể khai thác cho thuê, kinh doanh với tỷ lệ lấp đầy cao và dòng tiền ổn định.

Thông qua giải pháp đặc biệt này, Vinhomes mở rộng cánh cửa nhà thấp tầng đến nhiều đối tượng nhà đầu tư và người mua ở thực hơn, cung cấp thêm phương án tích sản an toàn mà hiệu quả bền vững trong giai đoạn thị trường chuẩn bị chào đón nhịp tăng trưởng mới.