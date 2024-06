Vĩnh Long tiêu hủy hơn 1.000 vũ khí thô sơ, tự chế, công cụ hỗ trợ

Xác minh thanh niên 17 tuổi dùng ná bắn CSGT

Do ấm ức vì bị CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phạt nên thanh niên 17 tuổi khi thấy CSGT thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đang đi tuần tra liền dùng ná bắn làm một cán bộ bị thương.