Bắt giữ nghi phạm giết người phụ nữ ở Vĩnh Long

Cơ quan công an đã bắt nghi phạm giết người tình rồi phân xác gây xôn xao dư luận tại Vĩnh Long trong mấy ngày qua.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ nghi phạm giết người phân xác. Đối tượng đang di lý đối tượng từ tỉnh Bến Tre về Công an tỉnh Vĩnh Long để phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm được xác định là Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau).

Nghi phạm Trương Văn Út tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Công an.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 7/2, Công an huyện Tam Bình phát hiện một phần cơ thể người trên tuyến sông Kênh Xáng ở xã Mỹ Thạnh Trung. Công an cũng phát động người dân truy tìm các phần còn lại của cơ thể người.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an huyện Tam Bình phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, truy bắt nóng thủ phạm.

Trong chiều 7 và ngày 8/2, từ tin báo của người dân và qua công tác điều tra, Công an huyện Tam Bình phát hiện thêm nhiều phần cơ thể của nạn nhân tại các tuyến sông, bờ kè trên địa bàn. Qua điều tra, nạn nhân là bà T.T.D. (62 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định Trương Văn Út là nghi phạm nên truy vết nóng và bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre.

Trương Văn Út thừa nhận có quan hệ vợ chồng với bà D. và đã đăng ký kết hôn vào năm 2023. Theo Công an huyện Tam Bình, nghi phạm Út và bà D. từ địa phương khác đến Vĩnh Long thuê trọ khoảng 3 tháng để chung sống tại xã Mỹ Thạnh Trung.

Qua khai thác nhanh, đối tượng Út thừa nhận hành vi giết người và phân xác xảy ra tại huyện Tam Bình.