Vĩnh Long lấy mẫu ADN tại 620 phần mộ liệt sĩ chưa xác định

Ngày 4/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, để xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong đợt này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu tại 620 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Tre. Việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành.

Thượng tá Trần Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long - cho biết đây là nhiệm vụ mới, đòi hỏi yêu cầu chuyên môn cao trong khi lực lượng tham gia chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Vì vậy, đơn vị đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời phát huy phương châm người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn cán bộ mới để bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu tại 620 phần mộ liệt sĩ.

Quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn, khi nhiều phần mộ đã được nâng cấp, tu bổ nhiều lần nên việc tiếp cận vị trí hài cốt mất nhiều thời gian, có những ngôi mộ sâu hơn 1,5 m. Sau nhiều năm an táng, một số mẫu hài cốt không còn bảo đảm chất lượng để phục vụ giám định ADN.

Để nâng cao hiệu quả công việc, các đội lấy mẫu của tỉnh Vĩnh Long được trang bị thêm kính lúp nhằm kiểm tra kỹ, lựa chọn những phần hài cốt còn đủ điều kiện phục vụ giám định.

Lực lượng chức năng triển khai công tác lấy mẫu.

Theo Thượng tá Trần Trường Giang, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiến hành từng công đoạn với tinh thần cẩn trọng, trách nhiệm cao nhất. Hai đội công tác phấn đấu mỗi đội lấy mẫu khoảng 20 phần mộ mỗi ngày, dự kiến hoàn thành trong khoảng 16 ngày.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, còn là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ. Lực lượng thực hiện sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.