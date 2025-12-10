'Vingroup sở hữu tầm nhìn đột phá trong kiến tạo điểm đến đẳng cấp'

Theo kiến trúc sư Robert Trent Jones II, mỗi hố tại Sunrise Course Cần Giờ đều lấy cảm hứng từ thiết kế kinh điển của thời kỳ "hoàng kim golf".

"Là sân đầu tiên tại châu Á mà mỗi hố đều được lấy cảm hứng từ thiết kế của thời kỳ 'hoàng kim golf', Sunrise Course tại Vinhomes Green Paradise sẽ góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trên bản đồ golf thế giới, đồng thời cho thấy quốc gia đã sẵn sàng cạnh tranh với những điểm đến golf - nghỉ dưỡng hàng đầu. Cần Giờ, vì thế sẽ trở thành 'điểm phải đến' trong hành trình khám phá của du khách quốc tế".

Đó là chia sẻ của Robert Trent Jones II, một trong những biểu tượng của kiến trúc sân golf đương đại, khi nói về kiệt tác "được sinh ra từ thiên nhiên Cần Giờ" tại Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise.

Sân golf tôn vinh vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên Cần Giờ

- Điều gì thuyết phục ông nhận lời thiết kế sân Sunrise Course tại Vinhomes Cần Giờ?

- Vingroup và Vinpearl sở hữu tầm nhìn đột phá trong kiến tạo điểm đến đẳng cấp, không chỉ riêng sân golf. Khi tìm hiểu quy mô và tầm nhìn của Vinhomes Green Paradise, chúng tôi nhìn thấy cơ hội để góp phần định hình điểm đến mới mang tầm quốc tế cho Việt Nam. Cam kết về chất lượng vượt trội, phát triển bền vững và tư duy quản trị dài hạn của họ hoàn toàn phù hợp triết lý thiết kế của chúng tôi, khiến sự hợp tác này trở nên ăn ý.

- Đề bài Vingroup đưa ra với việc thiết kế Sunrise Course tại Cần Giờ là gì, thưa ông?

- Kỳ vọng của Vingroup là kiến tạo công trình mang tính biểu tượng. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ với chúng tôi là sự chuẩn xác trong từng bước quy hoạch cùng tinh thần theo đuổi sự hoàn mỹ ở mọi phương diện, từ kỹ thuật đến bảo tồn môi trường. Đó là tầm nhìn dài hạn tính bằng thập kỷ chứ không phải từng tháng - phẩm chất cốt lõi để kiến tạo sân golf đẳng cấp.

Huyền thoại Robert Trent Jones II nổi tiếng với triết lý đề cao sự hòa hợp giữa sân golf và cảnh quan tự nhiên.

- Ông có thể chia sẻ về nguồn cảm hứng cũng như triết lý thiết kế của sân golf này?

- Cần Giờ là nơi những yếu tố thiên nhiên hiếm có giao thoa và đánh thức trí tưởng tượng của đội ngũ RTJ II. Nhịp điệu của thủy triều, những lớp rừng ngập mặn nối tiếp và vẻ đẹp điện ảnh của bình minh đã gợi nên ý tưởng về sân golf tôn vinh bản sắc nguyên sơ của tự nhiên.

Vì thế, triết lý của chúng tôi chỉ đơn giản là hãy để vùng đất tự kể câu chuyện của nó. Sunrise Course được kiến tạo như sân golf được sinh ra từ thiên nhiên Cần Giờ, với cảnh quan bản địa làm nguồn cảm hứng chủ đạo.

Tất nhiên, để đạt đẳng cấp quốc tế, Sunrise Course được phát triển theo tiêu chuẩn của USGA và R&A, đảm bảo khả năng chơi, yếu tố an toàn và trách nhiệm môi trường. Loại cỏ được lựa chọn là cỏ chịu mặn, phù hợp khí hậu ven biển, giúp tối ưu lượng nước tưới và duy trì chất lượng ổn định quanh năm.

- Dấu ấn khác biệt của Sunrise Course Cần Giờ so với dự án khác của RTJ II trên thế giới là gì?

- Giống nhiều sân golf của chúng tôi trên thế giới, Sunrise Course đề cao sự hòa hợp thiên nhiên, tính chiến lược và yếu tố nghệ thuật.

Nhưng ở góc độ chiến thuật, đây sẽ là sân đầu tiên tại châu Á mà mỗi hố được lấy cảm hứng từ mẫu thiết kế kinh điển của thời kỳ "hoàng kim golf". Người chơi sẽ có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và tận hưởng concept huyền thoại, như Punchbowl, Biarritz hay Redan - những kiến trúc đã định hình lịch sử golf toàn cầu và là một phần quan trọng của trải nghiệm golf.

Chúng tôi cũng đã dành nhiều thời gian cho routing (bố cục tổ chức các hố golf), bảo đảm sân vận hành liền mạch với hướng đánh được chuyển đổi hợp lý, độ dài đa dạng và quãng di chuyển ngắn từ green (khu vực gạt bóng) đến tee (vị trí phát bóng). Từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến thiết kế chi tiết, chúng tôi đều trực tiếp tham gia để bảo đảm mỗi yếu tố của Sunrise Course đều phản ánh đúng tinh thần thiết kế mong muốn.

Biểu tượng mới của cộng đồng tinh hoa

- Golfer ở các trình độ khác nhau sẽ trải nghiệm cảm xúc hay thử thách gì tại sân golf này?

- Golfer sẽ trải nghiệm sự hòa quyện giữa cảm giác bình yên, phấn khích và hồi hộp chờ đợi. Sân sở hữu vùng đáp bóng rộng rãi cho người mới chơi, trong khi các góc đánh chiến lược, sự đổi hướng của gió và đường viền địa hình lại tạo ra thử thách hấp dẫn cho golfer dày dạn kinh nghiệm. Mỗi vòng chơi vào khoảnh khắc bình minh đều mang đến lựa chọn chiến thuật khác nhau, tạo cảm giác mới mẻ và thôi thúc golfer muốn quay lại trải nghiệm nhiều lần.

Nếu gói gọn tinh thần của sân golf này trong 3 từ thì đó sẽ là nghệ thuật, chiến lược và truyền cảm hứng.

- Vinhomes Green Paradise sở hữu đến hai sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Ông nghĩ sao về đặc quyền dành cho cư dân này?

- Đó là lợi thế thực sự ấn tượng. Hiếm có đô thị nào trên thế giới có thể sở hữu cùng lúc hai sân golf 18 hố cao cấp trong một quy hoạch tổng thể bài bản ở quy mô như vậy. Chính đặc quyền đó đưa Vinhomes Green Paradise vào hàng ngũ của những cộng đồng tinh hoa bậc nhất toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise là đô thị hiếm hoi trên thế giới sở hữu cùng lúc 2 sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế.

- Việt Nam đang trở thành điểm đến an cư, đầu tư hấp dẫn của giới siêu giàu quốc tế. Ông đánh giá ra sao về triển vọng của thị trường golf trong thời gian tới?

- Việt Nam là một trong những thị trường golf triển vọng bậc nhất thế giới và đã khẳng định vị thế của điểm đến golf toàn cầu. Chúng tôi hy vọng sự hiện diện của bộ đôi sân golf 18 hố tại Vinhomes Green Paradise sẽ góp phần củng cố vị thế đó bằng trải nghiệm chuẩn quốc tế, đồng thời cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng cạnh tranh với những điểm đến golf - nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới.