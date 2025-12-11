Vingroup hỗ trợ Hải Phòng chuẩn hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện

Sáng 11/12, tại Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế do Vingroup tài trợ cho thành phố.

Đây là bước tăng cường quan trọng giúp Hải Phòng củng cố năng lực cấp cứu ngoại viện khẩn cấp, đáp ứng nhu cầu thực tế của siêu đô thị công nghiệp, cảng biển và du lịch đang tăng trưởng mạnh trong nhiều năm gần đây.

Gia cố tuyến đầu cấp cứu

​​Hải Phòng là một trong 6 địa phương đầu tiên được thí điểm nâng cấp mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong khuôn khổ đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030. Đề án do Bộ Y tế chủ trì và được Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng .

Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới phản ứng khẩn cấp đồng bộ, giúp người dân - từ khu vực trung tâm, vùng ven, đến khu công nghiệp và cảng biển - có cơ hội được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng".

Theo quy hoạch, mạng lưới cấp cứu ngoại viện Hải Phòng hiện có 8 trạm vệ tinh đặt tại khu vực đông dân cư và trung tâm đô thị. Trong thời gian tới, số lượng trạm vệ tinh dự kiến tăng lên 12 trạm, với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu túc trực 24/7. Toàn hệ thống được điều phối thống nhất từ Bộ phận Điều phối cấp cứu 115 tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng. Hệ thống đảm bảo mọi cuộc gọi khẩn cấp được tiếp nhận - phân tuyến - triển khai lực lượng nhanh chóng.

Dự án hiện quy tụ 79 nhân sự (gồm 17 bác sĩ, 19 điều dưỡng, 19 lái xe...) và sẽ tuyển bổ sung khoảng 50 người trong năm 2026. Tất cả được đào tạo theo chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu đường biển, vận chuyển hồi sức nâng cao... giúp chuẩn hóa năng lực phản ứng trên toàn mạng lưới.

Tại buổi lễ, Vingroup bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại cùng trang thiết bị đạt chuẩn EN 1789:2020, theo khuyến cáo của WHO và Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đồng thời tuân thủ QCVN 31:2012/BYT. Mỗi xe được ví như "phòng cấp cứu di động", trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác. Xe cứu thương được phân bổ tại các điểm vệ tinh của Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng, bảo đảm trạng thái sẵn sàng 24/7 trên toàn thành phố.

Là đô thị cảng biển lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng đối mặt với nhiều nguy cơ đặc thù như: Từ tai nạn giao thông trên trục đường cao tốc - quốc lộ, tai nạn lao động công nghiệp tại khu chế xuất, tai nạn hàng hải, đến sự cố trong du lịch mạo hiểm. Việc bổ sung đồng bộ phương tiện, nhân sự và trang thiết bị hiện đại giúp hệ thống cấp cứu 115 rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận bệnh nhân - yếu tố mang tính quyết định trong tình huống nguy kịch.

Mỗi phút giây rút ngắn là thêm một sinh mạng được bảo vệ

Đại diện Bộ Y tế đánh giá cao sự chung tay của Vingroup trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là vai trò tiên phong và sự đồng hành bền bỉ của tập đoàn cùng ngành y tế trong đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tại buổi lễ, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết: "Nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện là nhiệm vụ sống còn đối với địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh như Hải Phòng. Việc tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản sẽ góp phần thúc đẩy năng lực ứng phó với tình huống cấp cứu khẩn cấp, giảm tỷ lệ tử vong, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân. Thời gian qua, Tập đoàn Vingroup đã đồng hành và thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương trong công tác triển khai hệ thống cấp cứu ngoại viện. Thay mặt Bộ Y tế, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ trách nhiệm, kịp thời của tập đoàn dành cho ngành Y tế nói chung và TP Hải Phòng nói riêng".

TS.BS Hà Đức Anh, Cục trưởng Cục Quản Lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cũng chia sẻ: "Cấp cứu ngoại viện từ lâu đã được xác định là 'tuyến đầu của tuyến đầu', đóng vai trò quyết định trong những thời khắc cấp bách nhất. Lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị hiện đại do Vingroup tài trợ là nguồn lực bổ sung quý báu và kịp thời cho ngành Y tế thành phố. Điều này góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận bệnh nhân, hiện đại hóa hệ thống và từng bước xây dựng mô hình cấp cứu ngoại viện thông minh, liên ngành cho Hải Phòng".

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, phát biểu tại buổi lễ.

Song song với bàn giao xe và thiết bị, các chuyên gia của Hệ thống Y tế Vinmec cũng phối hợp triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng cho hàng trăm nhân viên y tế và người dân địa phương, giáo viên mầm non, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn, resort. Mục tiêu là xây dựng "mạng lưới mắt xích đầu tiên" - những người có khả năng sơ cứu đúng cách trước khi lực lượng chuyên nghiệp tới hiện trường.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Đại diện Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Thời gian qua, dự án chứng minh ý nghĩa thiết thực và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hiện nay, dự án được nâng cấp thành chương trình thuộc phạm vi Chính phủ với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn hơn, góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Vingroup cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế để dự án ngày càng được nhân rộng, bền vững và nhân văn".

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Đại diện Vingroup, phát biểu tại buổi lễ.

Với sự đồng hành của Bộ Y tế, sự hỗ trợ của Vingroup, Hải Phòng đang từng bước hình thành "lá chắn an toàn" mới cho thành phố - nền tảng chiến lược đặt sức khỏe và sự an toàn của người dân lên vị trí ưu tiên.