VinFast VF 7 nhận cọc, ưu đãi 30 triệu đồng, dự kiến giao xe trước Tết

VinFast VF 7 được bán với 2 phiên bản, giá bán khởi điểm 850 triệu đồng chưa bao gồm pin và 999 triệu đồng đã bao gồm pin.

Sau gần 2 tuần ra mắt, VinFast chính thức cho khách hàng đặt cọc VF 7 từ trưa ngày 2/12. Tương tự hầu hết mẫu xe thuần điện khác của thương hiệu, VF 7 được phân phối với 2 phiên bản Base và Plus, đi kèm là tùy chọn thuê pin hoặc mua pin.

VinFast VF 7 Base có giá bán 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) hoặc 999 triệu đồng (đã bao gồm pin). Bản Plus cao cấp hơn có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) hoặc 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin).

Đối với tùy chọn thuê pin, khách hàng cần đặt cọc pin 41 triệu đồng. VinFast đưa ra 2 mức thuê là 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km và 4,8 triệu đồng/tháng nếu đi nhiều hơn 3.000 km.

Nếu đặt cọc trước ngày 1/1/2024, khách hàng nhận được ưu đãi giảm 30 triệu đồng và miễn phí một năm sạc pin tại các trạm sạc công cộng. Với mức giảm 30 triệu đồng, giá bán khởi điểm VF 7 chỉ còn 820 triệu đồng đối với bản Base và 969 triệu đồng đối với bản Plus.

Về sức mạnh, VF 7 Base dùng động cơ điện mạnh 130 kW (176,7 mã lực) và 250 Nm. Phiên bản Plus dùng 2 động cơ điện, cho tổng công suất 260 kW (353,5 mã lực) và mô-men xoắn 500 Nm. VinFast VF 7 là sản phẩm hiếm hoi trong phân khúc SUV hạng C có tùy chọn dẫn động 2 cầu (phiên bản Plus).

Dung lượng pin trên 2 phiên bản cũng có sự khác biệt, bản Base dùng pin 59,6 kWh và bản Plus dùng pin 75,3 kWh. Phạm vi di chuyển tối đa của 2 phiên bản Base và Plus lần lượt là 375 km và 431 km.

VinFast VF 7 được bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km, bộ pin được bảo hành 10 năm và không giới hạn số km. Theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao lô xe VF 7 đầu tiên cho khách hàng trước dịp Tết Nguyên đán.