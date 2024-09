VinFast tăng giao xe, thu gần 360 triệu USD trong quý II

Doanh thu VinFast tăng 9% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng bàn giao xe. Tuy nhiên, do dự phòng giảm giá trị tài sản, công ty vẫn lỗ gộp 224 triệu USD.

Doanh thu quý II của VinFast đạt 357 triệu USD. Ảnh: VinFast

VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý II, cho biết hãng đã bàn giao 13.172 xe điện, tăng 44% so với quý I và 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, số lượng xe được giao đạt 22.348 chiếc, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng của VinFast trong quý II phần lớn đến từ làn sóng chuyển đổi sang xe điện của thị trường trong nước, với mức tăng 108% so với cùng kỳ năm trước về số xe giao cho người tiêu dùng cá nhân (B2C).

Nhờ đó, doanh thu quý II của công ty tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 357 triệu USD .

Tuy nhiên, VinFast vẫn lỗ gộp 224 triệu USD với biên lợi nhuận gộp âm 62,7%. Nguyên nhân chủ yếu do dự phòng giảm giá trị tài sản ở mức 104 triệu USD , so với 5 triệu USD trong quý I.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, cho biết kết quả kinh doanh quý II đúng kế hoạch đề ra.

Tính đến cuối tháng 8, VinFast sở hữu 155 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó 70% là cửa hàng đại lý.

Chiến lược của công ty giai đoạn này là củng cố sự hiện diện thị trường trọng điểm. Tại Việt Nam trong nửa đầu năm, VinFast ghi nhận tốc độ tăng trưởng hàng năm cao nhất so với cùng kỳ năm ngoái. VF 5 dẫn đầu phân khúc với hiệu suất bán hàng tích cực. Ngoài ra, công ty đã bắt đầu bàn giao mẫu mini e-SUV VF 3 trong quý III.

Tại thị trường Bắc Mỹ, VinFast tập trung giới thiệu sản phẩm và chiến lược kinh doanh với các đối tác chính. Tính đến hết quý II, công ty đã thiết lập hệ thống showroom và cửa hàng đại lý tại 8 bang tại Mỹ. Tại Canada, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng 15% so với quý trước.

Tại Đông Nam Á, sau khi gia nhập thị trường Indonesia chưa đầy nửa năm, VinFast mở rộng mạng lưới phân phối với 15 showroom tại các thành phố lớn như Jakarta và Surabaya. Công ty đã động thổ nhà máy CKD tại Indonesia và giao lô xe VF e34 tay lái nghịch đầu tiên. Tại Philippines, VinFast dự kiến giới thiệu thêm các mẫu xe khác trong những tháng tới.

VinFast đặt mục tiêu bàn giao khoảng 80.000 xe trong năm nay. Thị trường Việt Nam vẫn là động lực doanh thu chính của VinFast.