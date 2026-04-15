Vinafeed được vinh danh ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026’

Vinafeed Group tiếp tục được xướng tên trong lễ công bố danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026” do người tiêu dùng bình chọn.

Vinafeed ghi dấu ấn khi liên tiếp có mặt trong danh sách bình chọn trong nhiều năm, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Đại diện Vinafeed Group nhận chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026”.

Danh hiệu là kết quả của quá trình khảo sát nghiêm ngặt, với sự tham gia của đông đảo người tiêu dùng, cùng hệ thống nhà bán lẻ trên toàn quốc, kết hợp thẩm định từ cơ quan chức năng. Việc duy trì sự hiện diện trong danh sách bình chọn qua nhiều năm không chỉ minh chứng cho chất lượng ổn định, mà còn thể hiện niềm tin bền vững của cộng đồng người chăn nuôi Việt Nam, đối với sản phẩm mang thương hiệu Vinafeed.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026”.

Với hơn 33 năm phát triển, Vinafeed xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và kiểm soát nguồn nguyên liệu, mang đến sản phẩm dinh dưỡng hiệu quả, an toàn và phù hợp với điều kiện chăn nuôi trong nước. Không chỉ dừng ở chất lượng, Vinafeed còn định hướng phát triển bền vững, thông qua đầu tư mạnh vào nghiên cứu, cải tiến sản phẩm và tối ưu giải pháp cho người chăn nuôi, trong bối cảnh ngành đang chuyển mình mạnh mẽ.

Chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026” của Vinafeed.

Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026” không chỉ là niềm tự hào, mà còn là cam kết để Vinafeed tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn, lan tỏa giá trị Việt và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi cả nước.