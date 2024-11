Viettel 5G2B và cuộc cách mạng tự động hóa toàn diện cho nhà máy

Sản xuất thông minh không chỉ là xu hướng, mà chính là đại diện cho một cuộc cách mạng công nghiệp mạnh mẽ trong tương lai gần.

Máy móc vận hành tự động, robot xuất hiện ở mọi công đoạn để giảm sức người, hoạt động sản suất được giám sát toàn trình… và tất cả được kết nối trên hạ tầng mạng 5G là viễn cảnh sản xuất thông minh mà 5G2B của Viettel đã và đang hiện thực hoá.

Xu hướng tất yếu

Trong một báo cáo được công bố tháng 4 năm nay trên Market.us, quy mô thị trường nhà máy thông minh toàn cầu dự kiến tăng từ 292,7 tỷ USD của năm 2023 lên 1.021,5 tỷ USD vào năm 2032, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,9%.

Kết hợp các công nghệ tiên tiến như Internet vạn vật công nghiệp (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), robot tự động hoá, dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán biên… trên nền tảng kết nối 5G, quy trình sản xuất sẽ được tối ưu nhằm gia tăng tốc độ, sự chính xác và linh hoạt ở mức “chưa từng có”. Sản xuất thông minh không chỉ là xu hướng mà chính là đại diện cho một cuộc cách mạng công nghiệp mạnh mẽ.

Trên nền tảng kết nối 5G, quy trình sản xuất sẽ được tối ưu nhằm gia tăng tốc độ, sự chính xác và linh hoạt ở mức chưa từng có. Ảnh: Thu Hà.

Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Từ năm 2023, Tập đoàn Viettel đã triển khai thành công mạng 5G dùng riêng kết nối các ứng dụng cho nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam - Pegatron Hải Phòng.

Với hạ tầng 5G tốc độ gấp 10 lần so với 4G với độ trễ cực thấp từ 1-5 ms, mật độ kết nối cực lớn và năng lực làm chủ công nghệ, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions - thành viên của Tập đoàn Viettel) đã phát triển hệ sinh thái 5G2B (5G to Business) toàn diện, bao gồm các giải pháp riêng biệt cho từng khu vực trong nhà máy thông minh, từ dây chuyền sản xuất, kho hàng cho đến văn phòng điều hành….

Xóa bỏ nút thắt của sản xuất thông minh

Để xây dựng một nhà máy thông minh, kết nối là nút thắt đầu tiên. Trong lĩnh vực sản xuất, việc không thể kết nối liên tục với số lượng lớn thiết bị không chỉ làm giảm năng suất, mà còn tiềm ẩn gây ra thiệt hại kinh tế lớn do sai sót hoặc sự cố. Tốc độ kết nối thấp khiến các công nghệ tiên tiến như thị giác máy tính hay máy chủ AI gặp nhiều cản trở trong quá trình hoạt động.

Mạng 5G Viettel ra đời đã giải quyết những “nỗi đau” này. Với độ phủ sóng rộng, mạng 5G giúp xóa bỏ “vùng lõm” bên trong nhà máy, đảm bảo kết nối thông suốt.

Với ưu thế vượt trội về băng thông rộng, độ trễ cực thấp và tốc độ truyền tải và độ ổn định cao so với 4G và Wi-Fi, 5G giải bài toán kết nối thiết bị mật độ rất lớn như máy móc, IoT cảm biến, camera... gắn với các quy trình, nghiệp vụ trong đảm bảo an ninh an toàn, hoạt động sản xuất, lưu kho, logistics; và kết nối giữa dây chuyền và hệ thống điều hành sản xuất gắn với số liệu đầu vào theo thời gian thực.

Viettel Solutions đã phát triển hệ sinh thái 5G2B toàn diện, bao gồm các giải pháp riêng biệt cho từng khu vực trong nhà máy thông minh, từ dây chuyền sản xuất, kho hàng cho đến văn phòng điều hành. Ảnh: Tô Lan.

Mạng 5G với vùng phủ sóng rộng, có khả năng kết nối mật độ lên tới 1 triệu thiết bị/km2 với độ trễ siêu thấp, đáp ứng nhu cầu kết nối số lượng lớn thiết bị camera kết hợp với các giải pháp nhận diện hình ảnh bằng AI tại biên. Công nghệ này giúp giám sát và theo dõi thời gian thực, kiểm soát người, phương tiện ra vào nhà máy như nhận diện biển số xe tự động, nhận diện khuôn mặt để chấm công và giám sát hành vi, trang phục bảo hộ người lao động để nâng cao an ninh nhà máy, an toàn sản xuất.

Trong các nhà máy thông minh, việc ứng dụng giải pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm qua kết nối 5G giúp truyền tải số lượng lớn hình ảnh chất lượng cao 4K, 8K và xử lý phân tích bằng AI tại biên giúp cải thiện tỷ lệ phát hiện lỗi sản phẩm lên đến trên 99%, không cần kiểm tra thủ công, giúp dây chuyền sản xuất tự động hóa hoàn toàn. Độ trễ thấp của kết nối 5G kết hợp với xử lý hình ảnh tại biên giúp rút ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm, từ đó tăng năng suất cho nhà máy.

Quản lý hàng tồn kho và việc vận chuyển hàng hóa trong nhà máy giữa các xưởng được tự động hóa nhờ các robot AGV/AMR. Với ưu điểm vùng phủ sóng rộng, độ trễ siêu thấp và độ tin cậy cao, 5G giúp cho các robot di chuyển linh hoạt giữa các khu vực trong nhà máy phạm vi rộng với tốc độ cao, giúp giảm chi phí nhân công, tai nạn lao động đến 25% thời gian so với các phương pháp truyền thống.

Trên phương diện quản lý tổng thể, hạ tầng siêu kết nối 5G cho phép trung tâm điều hành sản xuất nhà máy giám sát liên tục toàn bộ hoạt động sản xuất, an ninh an toàn của nhà máy, theo dõi số liệu sản xuất từ các phân xưởng theo thời gian thực, cảnh báo tức thì trên hệ thống dashboard. Việc ra quyết định dựa trên số liệu trực quan không chỉ giúp nâng cao năng lực sản xuất, mà còn hạn chế những sai sót mang yếu tố chủ quan của con người.

Với máy móc, việc mỗi thiết bị có thể “nói” về tình trạng của chính mình thông qua các cảm biến IoT sẽ giúp phát hiện sớm các sự cố kỹ thuật, sửa chữa từ xa, qua đó giảm thời gian máy ngừng hoat động gây gián đoạn sản xuất, tiết kiệm chi phí bảo trì và gia tăng tuổi thọ thiết bị.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo và hỗ trợ từ xa nhờ kính thực tế tăng cường AR kết nối 5G của các kỹ thuật viên với độ trễ gần bằng không sẽ giúp giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh hơn 25%.

Bằng những giải pháp thực tế, Viettel cho thấy hệ sinh thái ứng dụng 5G2B sẽ là nền tảng để thúc đẩy cuộc cách mạng toàn diện đối với lĩnh vực sản xuất, qua đó giúp sản phẩm “Made in Vietnam” nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Không chỉ làm chủ công nghệ 5G, Viettel Solutions thấu hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, tạo ra các giải pháp 5G2B giúp khai phóng tiềm năng số, thúc đẩy sự đổi mới của các doanh nghiệp và tổ chức trên hạ tầng siêu kết nối 5G để tối ưu hóa quản lý, tự động hóa quy trình, an toàn bảo mật cho tất cả khía cạnh của một nhà máy thông minh qua đó thúc đẩy năng suất, tạo ra cuộc cách mạng trong sản xuất.