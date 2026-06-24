Vietravel Airlines đón thêm Airbus A321 để mở rộng đội tàu bay

Sáng 24/6, Vietravel Airlines đón thêm một tàu bay mới thuộc sở hữu, góp phần nâng cao năng lực khai thác và phục vụ nhu cầu đi lại trong cao điểm hè 2026.

Tàu bay mới thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290 với 230 ghế, được đưa vào khai thác ngay trong 24/6. Qua đó, Vietravel Airlines nâng tổng tàu bay thuộc sở hữu lên 4 tàu, đánh dấu bước tiến trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và năng lực khai thác chủ động. Hãng hàng không này cũng đặt mục tiêu đưa thêm 7 tàu vào khai thác trong 6 tháng cuối năm.

Tàu bay mới của Vietravel Airlines thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290.

Việc phát triển đội bay thuộc sở hữu thể hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng khách hàng và thị trường của Vietravel Airlines. Đây cũng là cách Vietravel Airlines khẳng định vị thế, đồng thời mang đến trải nghiệm bay trọn vẹn từ tiện nghi, dịch vụ đến cảm xúc.

Việc bổ sung tàu bay thuộc sở hữu phản ánh chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines.

Bên cạnh đó, việc liên tục bổ sung tàu bay thuộc sở hữu phản ánh chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines, với sự đồng hành của T&T Group. Trên nền tảng mở rộng đội tàu và đường bay, Vietravel Airlines được kỳ vọng gia tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà tập đoàn này đang phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng dài hạn.

Song song, Vietravel Airlines tăng cường tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác. Điển hình là ngày hội tuyển dụng “Đại sứ cánh sen vàng khóa IX”, được tổ chức tại Hà Nội vào 15/7 và TP.HCM vào 22/7.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc điều hành Vietravel Airlines, cho biết: “Việc tiếp nhận thêm tàu bay mới thuộc sở hữu minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng trong việc đón đầu làn sóng du lịch hè. Bên cạnh nâng cao năng lực vận tải, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ về cả quy mô đội tàu lẫn chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu”.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó tổng giám đốc T&T Group kiêm Phó chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, tặng hoa cho tổ bay.

Bên cạnh mở rộng năng lực khai thác, Vietravel Airlines còn đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên di động. Ứng dụng này tích hợp xác thực sinh trắc học, giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Hiện Vietravel Airlines khai thác đường bay kết nối trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước, đồng thời từng bước mở rộng sang các thị trường quốc tế. Bên cạnh đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), hãng triển khai chuỗi chuyến bay charter Hà Nội - Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ 20/6. Dự kiến tháng 8/2026, Vietravel Airlines khai thác đường bay TP.HCM - Thâm Quyến, đồng thời mở thêm đường bay Hà Nội - Ma Cao trong năm nay.

Vietravel Airlines khai thác đường bay kết nối trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước.

Trước đó, ngày 15/6, Vietravel Airlines khai trương đường bay kết nối Hà Nội - Buôn Ma Thuột, đồng thời khai thác trở lại chặng bay Hà Nội - Cam Ranh trong cao điểm hè.

Đồng hành cùng hành khách trong mùa du lịch, Vietravel Airlines triển khai khuyến mại toàn hệ thống bán, gồm: Ưu đãi dải vé “siêu tiết kiệm” từ 8.000 đồng trong khung giờ 12h-14h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; giảm trực tiếp 15% giá vé khi hành khách đặt vé vào thứ bảy và chủ nhật; đường bay Hà Nội - Thâm Quyến ưu đãi từ 668.000 đồng và giảm 50% giá cước hành lý.