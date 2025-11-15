VietnamWorks cùng nhân sự Việt viết tiếp câu chuyện vị thế sự nghiệp

Một thế hệ nhân sự Việt Nam đang muốn định nghĩa lại thành công. Họ không chỉ tìm kiếm chức danh mà còn muốn tạo dấu ấn riêng trong sự nghiệp.

Sau nhiều năm làm việc, nhiều người nhận ra mình đang ở ngã rẽ: Công việc ổn định nhưng không còn tạo động lực, trong khi hướng đi mới chưa thật rõ ràng. Ở vị trí trung gian, họ gánh cả kỳ vọng chiến lược từ lãnh đạo và nhu cầu được hỗ trợ tinh thần từ đội ngũ bên dưới.

Theo Capterra, 71% quản lý cấp trung cảm thấy quá tải. Báo cáo Navigos Group cho thấy 35,5% nhân sự sẵn sàng nghỉ việc nếu thiếu cơ hội phát triển. Thành công vì thế không còn được đo bằng chức danh hay thu nhập mà bằng tư duy nghề nghiệp trưởng thành, mục tiêu rõ ràng và giá trị tạo ra cho tổ chức.

"PROsition" - tư duy mới cho thế hệ nhân sự hiện đại

Thấu hiểu những thách thức người đi làm đang đối diện, VietnamWorks, nền tảng tuyển dụng trực tuyến với hơn 23 năm đồng hành cùng nhân sự Việt Nam vừa ra mắt thông điệp "Achieve PROsition, Unlock PROtential" - "Vươn vị thế, Vượt tiềm năng."

Chiến dịch thể hiện bước tiến mới của VietnamWorks trong hành trình phát triển từ nền tảng tìm việc trở thành đối tác sự nghiệp chuyên nghiệp (Professional Career Partner) - người đồng hành đáng tin cậy giúp mỗi cá nhân định hướng, phát triển và khẳng định giá trị nghề nghiệp.

Tinh thần của chiến dịch được thể hiện trong khái niệm "PROsition" - một tầm nhìn đa chiều phản ánh cách nhìn mới về thành công sự nghiệp. PROsition mở ra một góc nhìn toàn diện: Đó là vị thế mà mỗi cá nhân đạt được trong hành trình sự nghiệp, thông qua việc phát huy một trong ba yếu tố cốt lõi:

Professional - năng lực và phong cách chuyên nghiệp: Thể hiện qua năng lực vượt trội, tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử chuẩn mực trong công việc.

Position - tầm ảnh hưởng và giá trị khác biệt: Không chỉ là chức danh, mà là khả năng tạo ảnh hưởng, dẫn dắt và được ghi nhận nhờ những đóng góp giá trị.

Potential - tiềm năng và khả năng tiến xa: Là niềm tin vào khả năng tiến xa, thúc đẩy người đi làm không ngừng học hỏi, phát triển bản thân, chinh phục thử thách mới.

Với VietnamWorks, "PROsition" là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. Giữa làn sóng thay đổi của thị trường lao động, mỗi bước tiến đều là hành trình tái tạo bản thân. Qua đó, người đi làm học cách hiểu mình, trau dồi kỹ năng và biến kinh nghiệm thành bản lĩnh để trở thành những chuyên gia thật sự.

Chiến dịch mới của VietnamWorks phác họa hành trình của những người ở bước ngoặt sự nghiệp, khi họ chọn hướng đi mới để phát huy trọn vẹn năng lực và đóng góp ý nghĩa hơn.

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing của VietnamWorks.

Ông Hirohide Uchiyama, Giám đốc Marketing của VietnamWorks, khẳng định: “VietnamWorks luôn đồng hành và hướng đến nhóm ứng viên đang trên hành trình khẳng định vị thế sự nghiệp. Họ không chỉ cần việc làm, mà cần bệ phóng sự nghiệp thực sự. Chúng tôi tin rằng mỗi ứng viên đều xứng đáng được công nhận đúng giá trị và mỗi doanh nghiệp đều cần một đối tác tuyển dụng chuyên nghiệp để không bỏ lỡ nhân tài”.

VietnamWorks - hệ sinh thái tuyển dụng toàn diện

Qua hơn 23 năm phát triển, VietnamWorks đã trở thành hệ sinh thái nghề nghiệp toàn diện với hơn 6 triệu người dùng và 70.000 doanh nghiệp từ các tập đoàn đa quốc gia đến những thương hiệu Việt hàng đầu. Bên cạnh nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao, VietnamWorks còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trở thành "trợ lý sự nghiệp thông minh".

Thông điệp "Achieve PROsition, Unlock PROtential" - "Vươn vị thế, Vượt tiềm năng" của VietnamWorks xuất hiện ấn tượng tại Metro, truyền tải tinh thần cầu tiến của nhân sự hiện đại.

Công nghệ AI của VietnamWorks phân tích năng lực, điểm mạnh và điểm cần hoàn thiện, từ đó đưa ra gợi ý giúp ứng viên nâng cấp hồ sơ để tăng khả năng trúng tuyển.

Nhờ khả năng cá nhân hóa cao, các gợi ý việc làm (AI Matching) của VietnamWorks liên tục tinh chỉnh theo hành vi và mục tiêu nghề nghiệp của từng người dùng, giúp họ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp thay vì mất hàng giờ lọc tin tuyển dụng.

Nhiều người đi làm đã tìm thấy lời giải nhờ VietnamWorks. Ví dụ, sau 7 năm làm việc tại môi trường cũ, anh Minh Kha (TP.HCM) tận dụng hệ thống gợi ý việc làm và đánh giá CV để định vị lại năng lực, từ đó chinh phục cơ hội mới phù hợp hơn với định hướng dài hạn.

Với vị thế tiên phong trong ngành tuyển dụng trực tuyến, VietnamWorks dẫn dắt thị trường lao động Việt Nam biến chuyển từ tư duy "tìm việc làm" sang "xây dựng sự nghiệp". Kết hợp kinh nghiệm, dữ liệu và công nghệ, VietnamWorks đồng hành cùng người đi làm ở giai đoạn rất cần sự bứt phá mang tính chiến lược. Thông điệp "Achieve PROsition, Unlock PROtential" - "Vươn vị thế, Vượt tiềm năng" là minh chứng cho cam kết ấy, khẳng định vai trò tiên phong của VietnamWorks trong việc kiến tạo một thị trường lao động chuyên nghiệp.