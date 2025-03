Vietjet, Vikki Digital Bank hỗ trợ 500 căn nhà mới ở Tây Nguyên

Ngày 28/3, hãng hàng không Vietjet và ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) trao 500 căn nhà trị giá 30 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên.

Sự kiện nằm trong lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, các địa phương, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, Phó tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang, Phó tổng giám đốc Vikki Digital Bank Nguyễn Quốc Toản và người dân Tây Nguyên.

Lễ ra có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, các tỉnh Tây Nguyên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Không chỉ hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Chính phủ phát động, đây còn là món quà được hơn 10.000 cán bộ, nhân viên Vietjet và Vikki gửi tới bà con Tây Nguyên, thể hiện cam kết vững chắc về việc cùng chung tay xây dựng cộng đồng bền vững, tràn đầy yêu thương.

Lãnh đạo Vietjet và ngân hàng số Vikki trao tặng 500 nhà mới cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên.

Những căn nhà mới được bàn giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không chỉ giúp người dân an cư, lạc nghiệp mà còn là nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế địa phương, đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hãng hàng không Vietjet và ngân hàng số Vikki không chỉ mang đến cơ hội bay thuận tiện khắp Việt Nam và quốc tế cùng dịch vụ tài chính - ngân hàng điện tử hiện đại mà còn chung tay cùng người dân, cộng đồng trong hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hỗ trợ hoàn cảnh thiệt thòi, người cao tuổi và trẻ em... Các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ bà con trên mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Bộ Công an, Vietjet, Vikki dự lễ khánh thành, thăm nhà mới của người dân tại Kon Tum.

Trước đó, tại Lạng Sơn, Lào Cai, Vietjet cũng đã tham gia ủng hộ, góp phần xây dựng khu tái định cư cho bà con tại làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sau bão Yagi cũng như trao tặng 150 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bản tỉnh Lào Cai, 300 căn nhà cho tỉnh Lạng Sơn.

Hành trình kết nối yêu thương sẽ được Vietjet và ngân hàng số Vikki lan tỏa đến mọi người, thắp sáng tương lai, phát triển bền vững và tràn đầy nhân ái.