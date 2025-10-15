VietinBank tung ưu đãi với 'Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thì'

Từ 13/10/2025 đến hết 31/3/2026, VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc.

Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại mọi chi nhánh/điểm giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc qua kênh VietinBank iPay đều được nhận ngay loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Theo đó,khách hàng mở mới sổ tiết kiệm tại các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank sẽ nhận ngay quà tặng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị tới 800.000 đồng, tùy theo số tiền gửi và kỳ hạn.

VietinBank dành hàng tỷ đồng cho ngân sách ưu đãi của chương trình “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thì”.

Đặc biệt, VietinBank dành tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng cho khách hàng mới (khách hàng có thời gian tạo mã định danh CIF tại VietinBank trong thời gian khuyến mãi), khách hàng nữ vào ngày 20/10 và 6/3, tất cả khách hàng vào các ngày đặc biệt 20/11, 24/12, 5/1, 27/2, khi gửi tiết kiệm từ 200 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Song song, đối với khách hàng mở mới hoặc tái tục tiết kiệm từ 1 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên trên VietinBank iPay mobile/website, ngoài ưu đãi về lãi suất tiền gửi online, ngân hàng còn nhân đôi số điểm Loyalty so với chính sách hiện hành

Cụ thể, mỗi 1 triệu đồng gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay, khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường. Điểm thưởng được tích lũy để đổi quà tặng, voucher mua sắm hoặc các ưu đãi dịch vụ khác trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

Với ngân sách ưu đãi tới hàng tỷ đồng, “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời” không chỉ là lời tri ân, mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những giải pháp tài chính vừa an toàn, vừa sinh lời thiết thực.

Độc giả liên hệ hotline 1900558868, email contact@vietinbank.vn hoặc truy cập tại đây để biết chi tiết.