VietinBank tung ưu đãi đến 1 triệu đồng cho khách hàng kinh doanh

VietinBank triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán với phần mềm quản lý bán hàng hoặc loa thông báo nhận tiền.

Từ nay đến hết 2/1/2026, khách hàng sử dụng phần mềm bán hàng/loa thông báo nhận tiền liên kết tài khoản thanh toán VietinBank, đồng thời đăng ký dịch vụ quản lý dòng tiền bán hàng sẽ nhận được tiền thưởng căn cứ vào số dư trong tài khoản thanh toán bình quân tháng duy trì trong tháng xét thưởng. Cụ thể, với mức số dư từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng, khách hàng được tặng 300.000 đồng; mức số dư từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng nhận 500.000 đồng; khách hàng duy trì số dư từ 50 triệu đồng trở lên sẽ nhận 1 triệu đồng.

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục tặng tiền/biển hiệu cửa hàng/loa thông báo nhận tiền trị giá đến 600.000 đồng từ nay đến hết tháng 11/2025 cho hàng nghìn khách hàng có tổng giá trị giao dịch nhận tiền qua VietQR cao nhất mỗi tháng.

Bên cạnh các khoản tiền thưởng, VietinBank mang đến nhiều giá trị gia tăng khác như ưu đãi miễn hoặc giảm phí phần mềm bán hàng; miễn phí mở tài khoản số đẹp cùng loạt ưu đãi về lãi suất tiền gửi và tiền vay thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ và cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng hộ kinh doanh.

VietinBank tung chương trình khuyến mại đồng hành cùng tiểu thương, hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ cửa hàng tạp hóa tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), một trong những khách hàng đầu tiên tham gia chương trình - cho biết: “Từ khi liên kết tài khoản VietinBank với phần mềm bán hàng và sử dụng loa thông báo, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi khách hàng giao dịch. Mỗi lần khách chuyển khoản, cửa hàng đều được thông báo lập tức, vừa minh bạch vừa chuyên nghiệp. Ngoài ra, tôi còn được nhận thưởng tiền mặt và miễn phí một số chi phí phần mềm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành của cửa hàng”.

Đại diện VietinBank chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tiểu thương và hộ kinh doanh không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật, mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua các giải pháp tài chính - công nghệ toàn diện. VietinBank cam kết tiếp tục là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình phát triển bền vững”.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Ngân hàng đồng hành - An tâm kinh doanh” của VietinBank, khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh. Độc giả tham khảo chi tiết thể lệ chương trình tại đây.