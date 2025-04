VietinBank đẩy mạnh chuyển đổi số để vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trước chuyển động không ngừng của kỷ nguyên số và thách thức toàn cầu, VietinBank tiếp tục kiến tạo những đột phá trong hành trình chuyển đổi số, mở ra tương lai triển vọng cho ngân hàng.

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc VietinBank chia sẻ về hành trình chuyển đổi số tại ngân hàng. Ảnh: VietinBank.

Trải qua 37 năm xây dựng và phát triển, VietinBank đã có những đóng góp tích cực, quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy vai trò là ngân hàng chủ lực, VietinBank tích cực huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung lan tỏa dòng vốn cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, ngành nghề, dự án trọng điểm quốc gia, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, định hình mô hình phát triển kinh tế của nhiều ngành và địa phương.

Kết thúc quý I, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 2,39 triệu tỷ đồng , tăng 17,4% so với năm 2023. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1,73 triệu tỷ đồng , tăng 16,8%. Tốc độ tăng trưởng tín dụng duy trì ổn định, bền vững, thường xuyên ở mức cao hơn toàn ngành, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

VietinBank tự hào là trụ cột của nền kinh tế quốc dân

Suốt những năm qua, VietinBank đã không ngừng khẳng định vị thế thông qua nhiều giải thưởng danh giá, uy tín trong và ngoài nước, như 13 năm liên tiếp nằm trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Forbes bình chọn; Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu do Brand Finance công bố; Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng cung cấp dịch vụ Ngoại hối tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam...

Đặc biệt, năm 2024, VietinBank tiếp tục được vinh danh là "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam", đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp đạt được danh hiệu cao quý này.

Việc liên tục đạt được các giải thưởng danh giá đã phản ánh đậm nét sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của VietinBank đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, VietinBank còn là ngân hàng tiên phong, chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội, thực thi có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội.

Đến nay, ngân hàng đã dành hơn 9.500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Từ việc hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người nghèo, hàng nghìn công trình giao thông nông thôn đến tài trợ xe cứu thương, nâng cấp cơ sở y tế, trường học... Mỗi đóng góp đều thể hiện sự thấu cảm, tinh thần phụng sự cộng đồng của VietinBank.

Đồng hành cùng những dấu mốc trọng đại của đất nước, VietinBank còn phối hợp cùng Cục Báo chí - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây là nơi làm việc và tác nghiệp của hơn 700 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng đồng hành cùng Báo Nhân Dân mang đến triển lãm tương tác hiện đại, kết hợp giữa công nghệ và ký ức lịch sử dân tộc, phát miễn phí ấn phẩm Phụ san đặc biệt nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Hiện, VietinBank đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả, uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.

Năm 2024, VietinBank đã triển khai 45 sáng kiến nền tảng trong chương trình Chuyển đổi số toàn diện X01, theo mô hình Agile và Waterfall, đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh.

Các sáng kiến trọng điểm bao gồm ra mắt sản phẩm số như digiGOLD, giải ngân online cho khách hàng cá nhân vay sản xuất kinh doanh, bảo lãnh online cho khách hàng doanh nghiệp..., giúp tối ưu hóa quy trình, nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng và gia tăng năng suất lao động cho đội ngũ.

Lãnh đạo VietinBank chia sẻ với báo chí về kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số năm nay. Ảnh: VietinBank.

Năm nay, VietinBank bước vào giai đoạn tăng tốc cho hành trình chuyển đổi số toàn diện, với trọng tâm tiếp tục số hóa sâu rộng sản phẩm dịch vụ, tái thiết kế quy trình kinh doanh, tăng cường khai thác sức mạnh dữ liệu, ứng dụng AI và Big Data nhằm cá nhân hóa sản phẩm, thúc đẩy bán thêm, bán chéo. Đồng thời, ngân hàng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc làm chủ năng lực quản trị CX và lấy khách hàng làm trung tâm.

VietinBank cũng đẩy mạnh tái thiết kế mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt và mở rộng quy mô nhà máy số, phát huy vai trò trung tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho toàn hệ thống. Cùng với đó, VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong khai thác công nghệ tiên tiến, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xác định con người là yếu tố quyết định thành công, VietinBank đã tập trung thay đổi tư duy, văn hoá và cách thức làm việc của đội ngũ thông qua tuyển dụng nhân sự có kỹ năng mới và đào tạo chuyên sâu về Agile, tư duy thiết kế, Machine Learning, POPM..., cùng với việc chuẩn hóa quy trình sáng kiến theo phương pháp L-Gate nhằm đảm bảo tính bài bản, thực tiễn và hiệu quả cao trong triển khai.

Tinh thần chuyển đổi số tại các đơn vị của VietinBank đang được lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và tinh thần quyết liệt trong nhận thức và hành động.

VietinBank đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với loạt sản phẩm số tiêu biểu khi được trao 5 giải thưởng Sao Khuê 2025 cho VietinBank iPay Mobile, Giải ngân online, digiGOLD, VietinBank eFAST XMATE và VietinBank Genie. Kết quả có được trong hành trình chuyển đổi số này đã khẳng định vị thế tiên phong và năng lực đổi mới vượt trội của VietinBank trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam.

Gần đây nhất, tại chương trình Chuỗi đổi mới tài chính thế giới - Việt Nam 2025 (WFIS 2025), ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin và Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank - đã được vinh danh là "IT Maestro of the Year - Nhà Lãnh đạo IT của năm".