Công trình quảng trường mốc giới dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực mốc 53 cũ, mốc 835 và mốc 835/1, thuộc Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Khu cảnh quan thác Bản Giốc. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN.

Nhằm tạo điểm nhấn không gian và thúc đẩy hợp tác du lịch qua biên giới, xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Đại Tân (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) sẽ phối hợp xây dựng chung một công trình quảng trường mốc giới tại khu vực mốc 53 cũ, mốc 835 và mốc 835/1, thuộc Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).

Theo phương án đã thống nhất sau cuộc hội đàm thực địa ngày 17/11 tại khu vực mốc 834/1, mỗi bên dự kiến đầu tư xây dựng phần diện tích khoảng 3.000m². Hồ sơ thiết kế và phương án thi công đã được hai địa phương rà soát kỹ lưỡng, kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc mà phía Việt Nam đang triển khai.

Để đảm bảo tính pháp lý và chủ quyền quốc gia, quá trình triển khai công trình đặt ra nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, pháp luật của mỗi nước cũng như các quy định chung của Khu cảnh quan du lịch qua biên giới.

Hai bên cam kết tuyệt đối tôn trọng hệ thống mốc giới và hướng đi của đường biên giới, không để xảy ra các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Mọi điều chỉnh về thiết kế hay phương án xây dựng (nếu phát sinh) đều phải được hai phía hiệp thương, thống nhất bằng văn bản và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Hiện tại, biên bản thống nhất và bản vẽ thiết kế thi công đã được lãnh đạo chính quyền xã Đàm Thủy và huyện Đại Tân ký kết. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để hai địa phương trình cơ quan chức năng mỗi nước thẩm định và báo cáo Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc xem xét, phê chuẩn theo quy định trước khi chính thức khởi công.