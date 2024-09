Việt Nam và các nước chung tay xây dựng thế giới hòa bình, bền vững

Sáng 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước, Sri Lanka, Áo và 14 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Sri Lanka Poshitha Perera, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng ông Poshitha Perera được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam; tin tưởng với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và am hiểu về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chúc mừng Sri Lanka đã dần vượt qua khó khăn, đi vào ổn định, tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, phát triển đất nước, đóng góp quan trọng vào ổn định khu vực, thế giới; nhấn mạnh trong nhiệm kỳ Đại sứ cũng là thời điểm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) giữa hai nước là dịp thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương.

Nhất trí với các đánh giá về phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới của Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tập trung thúc đẩy tăng cường tin cậy chính trị; các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Về quan hệ kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ Sri Lanka trong phát triển nông nghiệp; thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, làm ăn, kinh doanh giữa hai nước; nhất trí mở đường bay thẳng tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân.

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Sri Lanka mở rộng quan hệ hợp tác ASEAN, cam kết ủng hộ Sri Lanka trong các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển rất tốt đẹp trong quan hệ song phương; khẳng định đó là cơ sở nền tảng để hướng tới những bước tiến đột phá hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Ôn lại mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, Đại sứ cho biết sinh thời Chủ tịch Hồ chí Minh có ba lần thăm Sri Lanka, khẳng định người dân nước này luôn giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim mình.

Khẳng định quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, nhất là lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, tôn giáo, Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ vui mừng chứng kiến thành tựu nông nghiệp của Việt Nam và mong muốn tập trung thúc đẩy hợp tác nông nghiệp trong thời gian tới; mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ mở đường bay thẳng Việt Nam-Sri Lanka nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, phát triển du lịch.

Tiếp Đại sứ Áo Philippo Agathonnos, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ sang công tác nhiệm kỳ tại Việt Nam; tin tưởng rằng với kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Áo; hài lòng nhận thấy, sau hơn nửa thế kỷ thiết lập và phát triển, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Áo thời gian qua đã có những bước chuyển biến vượt bậc trên các lĩnh vực như chính trị-ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, giao lưu nhân dân...

Trong lĩnh vực chính trị, việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và trên các kênh đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các dự án hợp tác giữa hai nước đã được triển khai hiệu quả những năm qua, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Cùng với đó, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân cũng phát triển tốt đẹp.

Để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ của mình thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó tạo động lực hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Áo tăng cường hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; thúc đẩy, vận động Quốc hội Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên và cho các doanh nghiệp Áo đang đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình Đại sứ sẽ góp phần tích cực vun đắp và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.

Cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp, nhân dịp này, Đại sứ Philippo Agathonnos gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra.

Đại sứ nêu rõ sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân và trong lĩnh vực văn hóa.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam, nhấn mạnh đây là điều kiện thuận lợi thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ cho biết Áo cũng có thế mạnh trong lĩnh vực an ninh mạng, cứu hộ cứu nạn và mong muốn được hợp tác với Việt Nam, đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ của mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Áo với Việt Nam và các nước EU ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp nhận Quốc thư của 14 Đại sứ kiêm nhiệm đến từ Costa Rica, Malta, Sudan, Zambia, Mauritius, Uganda, Ghana, Ethiopia, Guinea-Bissau, Rwanda, Sierra Leone, Botswana và Bhutan.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng các vị Đại sứ được bổ nhiệm tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trong suốt chặng đường phát triển gần 80 năm qua của dân tộc Việt Nam không thể thiếu được sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành của bạn bè quốc tế, trong đó có các quốc gia mà các vị Đại sứ là đại diện; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.”

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam hiện nay đã được biết đến như một đất nước biểu tượng của hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như các nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, có quy mô thương mại trong 20 nước đứng đầu thế giới và thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, quan hệ Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện với 30 nước trên thế giới.

Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam đang hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” và “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng cùng nhau hợp tác, Việt Nam và các nước có thể chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững, một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế và trong việc giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu.

Mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác trên toàn thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng các vị Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác sẽ làm tốt vai trò “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia mà các Đại sứ đại diện; đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các vị Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

