Ông Hồ Đức Anh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Ngày 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Dự Lễ trao quyết định có các đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng đồng chí Hồ Đức Anh được tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện Kiểm sát nhân dân các cấp và cá nhân đồng chí Hồ Đức Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân có vị trí, vai trò, nhiệm vụ rất quan trọng trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Để hoàn thành tốt trọng trách, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Hồ Đức Anh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp và với nhân dân; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, tích cực nghiên cứu, chủ động cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đồng chí Hồ Đức Anh cần nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đổi mới các mặt công tác, chăm lo việc tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành kiểm sát nhân dân vững mạnh, toàn diện và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn như Bác Hồ đã dạy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng đồng chí Hồ Đức Anh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hồ Đức Anh đã gửi lời cảm ơn tới tới Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tin tưởng giao trọng trách mới; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Hồ Đức Anh khẳng định đó là những định hướng để được cùng với đồng chí Viện trưởng và tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đem hết tâm trí lực, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành theo sự lãnh đạo Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần đáp ứng mong mỏi của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ mới.

Tân Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hứa tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là thực hành lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát nhân dân phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn; thực hiện tốt công cuộc xây dựng Đảng gắn với xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, toàn diện; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp lãnh đạo; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tôn trọng lắng nghe các ý kiến để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.