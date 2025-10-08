Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ về thương mại đối ứng

  • Thứ tư, 8/10/2025 19:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11 tới, Đoàn đàm phán của Việt Nam sẽ tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 8/10, thông tin về tình hình triển khai đàm phán thuế đối ứng sau khi Mỹ áp thuế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Mỹ. Đoàn đàm phán giữa hai nước Việt Nam - Mỹ thường xuyên, liên tục có các buổi đàm phán.

"Cho đến nay, phía Mỹ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Đây là kết quả hết sức khả quan", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ.

Thứ trưởng Tân cũng cho biết thêm, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025, Đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Mỹ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

"Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ", Thứ trưởng Tân cho hay.

thue doi ung, thao luan thue, ket qua dam phan, Bo Cong Thuong anh 1

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ để hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trong tháng 10 và tháng 11.

Ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương - cho biết, trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương xác định tiếp tục triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Mỹ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

"Bộ sẽ theo dõi sát để kịp thời khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc với khối FDI; đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Mỹ; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ", ông Sơn nói.

Thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp tìm cách thích ứng

Mức thuế đối ứng của Mỹ với hàng hóa Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%, mức thuế này đã phần nào làm giảm tâm lý căng thẳng của nhiều hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp.

18:14 4/8/2025

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ giảm đáng kể thuế đối ứng cho hàng Việt Nam

Tổng thống Trump viết: "Tôi vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Các chi tiết sẽ được cung cấp sau!".

22:00 2/7/2025

Động thái của doanh nghiệp Việt khi Mỹ chính thức áp thuế đối ứng

Nhiều doanh nghiệp cho biết đang đánh giá tác động và mức độ cạnh tranh với các nước đối thủ xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thuế đối ứng.

17:53 3/8/2025

https://tienphong.vn/viet-nam-se-tiep-tuc-trao-doi-voi-my-ve-thuong-mai-doi-ung-post1785314.tpo?gidzl=qllzVhmZO6NNulHmlJHeODRg-76dO6mtdhhvTlPcQsAHlFrq_sHiPfYy-oBrPJmqdxpySpPVxwKYl2DjRG

Dương Hưng/Tienphong.vn

thuế đối ứng thảo luận thuế kết quả đàm phán Bộ Công Thương thuế quan thỏa thuận thương mại Việt Nam Mỹ

Đọc tiếp

Grab tham gia mang goi oto dien hinh anh

Grab tham gia mảng gọi ôtô điện

2 giờ trước 18:28 8/10/2025

0

Grab vừa thử nghiệm dịch vụ mới GrabCar Xe Điện tại Hà Nội. Đây là bước đi mới của hãng nhằm mở rộng lựa chọn di chuyển cho người dùng và chuyển đổi xanh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý