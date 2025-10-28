Việt Nam sẵn sàng đón nhận, thử nghiệm những ý tưởng đột phá

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI.

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức Vương Quốc Anh, trưa 28/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu chào mừng mở đầu toạ đàm, Tổng Bí thư khẳng định, mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Anh hơn 50 năm qua luôn là sự tin cậy, coi trọng lẫn nhau và trong chuyến công tác tới Anh lần này mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, sâu rộng và hiệu quả giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, nhất là khi Trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình phát triển của các quốc gia.

Chính vì vậy, Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các nước tiên tiến để chia sẻ tầm nhìn, giá trị chung nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để AI phục vụ con người, vì con người và giúp con người trí tuệ hơn, sáng tạo hơn, nhân ái hơn và hòa bình, thịnh vượng hơn.

Đặc biệt, Việt Nam cũng luôn hoan nghênh, sẵn sàng đón nhận, triển khai thử nghiệm những ý tưởng tiên phong, đột phá từ các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tạo ra những mô hình mới, giá trị mới cho nhân loại trong kỷ nguyên AI.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn.

Tại toạ đàm, ý kiến của các chuyên gia công nghệ đã phát biểu và đánh giá cao trên thế giới ít có quốc gia nào phát triển năng động như Việt Nam, chỉ trong vòng một thế hệ Việt Nam đã đưa hàng triệu người thoát nghèo, xây dựng một trong những nền kinh tế sản xuất cạnh tranh nhất Châu Á và có lực lượng lao động trẻ, thành thạo kỹ năng số.

Đặc biệt những tiến bộ trong cải cách hành chính của Việt Nam, sự cởi mở trong hợp tác quốc tế đã định vị Việt Nam trở thành một đối tác chủ chốt trong mạng lưới toàn cầu của những quốc gia số đáng tin cậy.

Mặc dù vậy, một số ý kiến cũng khuyến nghị, để trí tuệ nhân tạo thực sự phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của người dân thì Chính phủ các nước cũng cần chú trọng xây dựng hạ tầng số tin cậy, phát triển các tiêu chuẩn AI có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư, công bằng và minh bạch...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tọa đàm.

Kết luận toạ đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về các vấn đề, ý tưởng của các chuyên gia, nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã trình bày, đồng thời cho rằng, những giải pháp, khuyến nghị đã nêu rất phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết, sẽ giao cơ quan chức năng nghiên cứu, phối hợp làm rõ nội dung, tiến tới triển khai các bước cụ thể nhằm biến ý tưởng thành các dự án, chương trình tại Việt Nam.

Một lần nữa nhấn mạnh buổi toạ đàm ngày hôm nay là bước khởi đầu đầy ý nghĩa và sẽ mở ra hành trình hợp tác lâu dài, sâu sắc giữa Việt Nam với các trí tuệ, tinh hoa của Vương quốc Anh và thế giới, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các chuyên gia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát triển về AI nói riêng và khoa học - công nghệ nói chung.

Các chuyên gia công nghệ phát biểu tại tọa đàm.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược Al quốc gia, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ hai là thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ, ứng dụng Al trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, nông nghiệp thông minh, giáo dục số.

Thứ ba, cùng Việt Nam triển khai thành công các chương trình trọng điểm về khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực mới, tiên phong nhằm giúp Việt Nam xây dựng một nền kinh tế sáng tạo, tự cường.

Dịp này, Tổng Bí thư trân trọng mời các chuyên gia, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo đến Việt Nam để có thêm nhiều thời gian trao đổi và điều kiện trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng hoạch định, thực thi chính sách khoa học công nghệ của Việt Nam, nhằm sớm đưa những ý tưởng được thảo luận ngày hôm nay sẽ sớm trở thành hiện thực, mang lại nhiều giá trị mới, mô hình mới và niềm tin mới cho nhân loại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.