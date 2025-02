Việt Nam mang 10 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ trong 1 tháng

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch tháng đầu năm ước đạt 10 tỷ USD.

Hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ chiếm hơn 30% kim ngạch. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 63,15 tỷ USD , giảm gần 11% so với tháng trước và gần 4% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do số ngày làm việc của tháng 1/2025 ít hơn tháng 1/2024.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 33 tỷ USD , giảm 7% so với tháng trước. Trong đó, đóng góp của khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lần lượt 29% và 71% tổng giá trị xuất khẩu.

Tháng vừa rồi, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường chủ lực đều giảm. Trong đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10 tỷ USD (-2,1%). Năm ngoái, Mỹ cũng là đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với các mặt hàng như điện tử, dệt may, giày dép, và nông sản.

Trung Quốc xếp sau với kim ngạch 4,6 tỷ USD nhưng là thị trường xuất khẩu chủ lực duy nhất đạt tốc độ tăng trưởng cao lên tới 25,2%.

Tổng cộng, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong tháng đầu tiên của năm mới, điển hình như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Về cơ cấu hàng hoá xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu ở cả 3 nhóm hàng gồm nông lâm thủy sản (-8,7%), công nghiệp chế biến (-3,4%), nhiên liệu và khoáng sản (-35,5%) đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vậy, vẫn có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng cao ở mức 2 con số như sản phẩm từ sắt thép (+14,1%), nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (+13,3%).

7 MẶT HÀNG XUẤT KHẨU TỶ USD CỦA VIỆT NAM Nguồn: Bộ Công Thương. Nhãn Điện tử, máy tính và linh kiện Điện thoại các loại và linh kiện Máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Hàng dệt may Giày dép Gỗ và sản phẩm gỗ Phương tiện vận tải và phụ tùng Kim ngạch xuất khẩu tỷ USD 6.05 4.83 3.86 3.19 1.9 1.42 1.2

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch trong tháng 1 đạt 30,06 tỷ USD , giảm gần 3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 3 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD gồm nhóm điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; vải.

Hiện Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hoá lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch ước đạt 11,6 tỷ USD , giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 38,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 ước tính xuất siêu 3,03 tỷ USD , giảm 18%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,4 tỷ USD , còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,43 tỷ USD .