Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/9/2024.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chuyến thăm là hoạt động trao đổi đoàn cấp Nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong lịch sử 51 năm kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2024); tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng, củng cố và tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống được hình thành từ lịch sử đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây.

Chủ tịch Quốc hội chúc Guinea-Bissau tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 24/11 sắp tới, góp phần ổn định chính trị, tạo ra những động lực mới để đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho Đoàn; khẳng định Việt Nam là mô hình, tấm gương để Guinea-Bissau học tập trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và đấu tranh chống lại đói nghèo hiện nay, từ đó vững bước trên con đường phát triển.

Tổng thống Umaro Sissoco Embalo nhấn mạnh, chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm phát triển, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, lên một tầm cao mới, tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, đồng thời đã ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về chính trị-ngoại giao, nông nghiệp… Điều này thể hiện Guinea-Bissau đã sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới một cách toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Guinea-Bissau đạt được thời gian qua (tốc độ tăng trưởng kinh tế 4,2% trong các năm 2022, 2023 và dự kiến đạt 5% trong năm 2024), góp phần xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng tại khu vực Tây Phi và châu lục.

Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Umaro Sissoco Embalo tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về chính trị ngoại giao, hai bên thúc đẩy tăng cường trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là Đoàn cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân.

Về kinh tế và các lĩnh vực khác, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Guinea-Bissau. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hai chiều chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại thông qua việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có thế mạnh và có nhu cầu như gạo, hạt điều, nguyên liệu hàng dệt may, giày dép, nông, thủy, hải sản, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, chế biến nông, thủy, hải sản, y tế, giáo dục-đào tạo, kinh tế biển...

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác và phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo đó, thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước; đại biểu Quốc hội hai nước tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên phối hợp, tăng cường giám sát, đảm bảo triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký, phát huy vai trò của Quốc hội trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để Chính phủ, bộ, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Quốc hội hai nước tăng cường tiếp xúc và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; trao đổi bên lề các sự kiện và cử đoàn tham dự các hoạt động đa phương mà Quốc hội hai nước đăng cai.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện ở cấp độ khu vực và quốc tế. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng nghiên cứu khả năng xây dựng và thúc đẩy quan hệ với Nghị viện liên châu Phi và Nghị viện Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.

Nhân dịp này, qua Ngài Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi và lời mời Chủ tịch Quốc hội nhân dân Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam để cùng nhau trao đổi về hợp tác nghị viện song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Guinea-Bissau nói chung, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về ngoại giao nghị viện đóng vai trò rất quan trọng, Tổng thống Umaro Sissoco Embalo cho biết, sau khi bầu cử Quốc hội xong sẽ thành lập Nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa Việt Nam và Guinea-Bissau, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.