4 VĐV đại diện cho đội tuyển bơi Việt Nam tranh tài tại giải vô địch bơi lội thế giới 2025 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và Võ Thị Mỹ Tiên.

Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu nội dung sở trường 1.500 mét tự do nam. Phạm Thanh Bảo góp mặt ở cự ly 200 mét ếch nam, còn Nguyễn Quang Thuấn tham dự nội dung 400 mét hỗn hợp cá nhân. VĐV nữ duy nhất của đội tuyển bơi Việt Nam - Võ Thị Mỹ Tiên tham gia nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nữ.

Mỹ Tiên là người đầu tiên ra quân cho đội tuyển bơi Việt Nam tại giải lần này. Cô tranh tài cùng các đối thủ đến từ Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Guatemala, Peru, Maldives, Botswana và Papua New Guinea. Nữ kình ngư sinh năm 2005 vượt qua các đối thủ để về nhất với thành tích 2 phút 16 giây 96.

Tuy nhiên, nội dung này có tổng cộng 4 lượt vòng loại. Theo bảng xếp hạng thành tích, Mỹ Tiên chỉ đứng thứ 30/38 nên không đủ điều kiện vào vòng trong.

Giải vô địch bơi lội thế giới 2025 là giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm của đội tuyển bơi Việt Nam. Đây là cơ hội quan trọng để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và chuẩn bị cho những sân chơi lớn sắp tới như SEA Games 33, Asiad và Olympic.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.