Việt Nam cam kết tạo điều kiện cho hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 11/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44-45 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Đây là cuộc hội kiến đầu tiên của Thủ tướng hai nước kể từ khi ông Ishiba nhậm chức.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng ông Shigeru Ishiba được bầu giữ các cương vị Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Thủ tướng Nhật Bản; khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trụ cột chính của quan hệ hai nước, tăng cường liên kết kinh tế, hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế; thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng có lợi tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA mới cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI); làm sâu sắc hơn hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân hai nước; mong Nhật Bản tiếp tục có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản hướng tới thành công của EXPO 2025 tại Osaka, Kansai.

Thủ tướng Shigeru Ishiba bày tỏ vui mừng lần đầu tiên có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính; đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở; mong muốn cùng đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực Việt Nam đối với sự phát triển của kinh tế Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho lao động, thực tập sinh Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản thông qua “Chương trình việc làm để phát triển kỹ năng,” sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Shigeru Ishiba bày tỏ nhất trí cao đối với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cam kết sẽ phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hai nước.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua các trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có, ứng phó với các thách thức chung ở khu vực.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà Lãnh đạo thống nhất tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế tiểu vùng Mekong...

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Việt Nam; mong sớm đón Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam.

Thủ tướng Shigeru Ishiba vui vẻ nhận lời mời và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

