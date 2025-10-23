Việt Nam - Bulgaria thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện, sâu rộng và hiệu quả hơn trên nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10, trưa 23/10 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev nhấn mạnh, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm thành công; cùng nhau đánh giá lại tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các định hướng lớn để mở rộng, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác truyền thống, xác định các lĩnh vực hợp tác mới mà hai nước có tiềm năng và nhu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam - Bulgaria thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Năm 2025, hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhiều công nhân kỹ thuật cao, chính họ là cầu nối trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev bày tỏ sự quan tâm, ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế; cho rằng với thành tích phát triển kinh tế, vị thế chính trị ngày càng cao, Việt Nam là nhân tố quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Thời gian tới, Tổng thống Rumen Radev mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, văn hóa - thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm này mở ra cơ hội, tầm nhìn mới trong quan hệ hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên cơ sở những bước phát triển tích cực và thành tựu to lớn của quan hệ Việt Nam - Bulgaria sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với sự tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.

Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Khuôn khổ hợp tác này sẽ tạo cơ sở vững chắc để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Bulgaria, phát huy tối đa những thế mạnh của nhau để hai nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong tình hình mới.

Nhằm hiện thực hóa nội dung Tuyên bố chung, đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư nêu rõ, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về 6 nhóm giải pháp: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, kể cả trong khuôn khổ song phương và đa phương; nhất trí tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác sẵn có, mở rộng các cơ chế hợp tác mới, làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược hiện nay; nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật giữa các học viện, cơ sở nghiên cứu quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng, quân y...

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang đứng trước nhiều thách thức to lớn, hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác Chiến lược; cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố tự do thương mại; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới; sẵn sàng là "cửa ngõ" cho hàng hóa của Việt Nam và Bulgaria thâm nhập vào thị trường ASEAN và thị trường EU.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria với việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các lĩnh vực về chuyển đổi số, kinh tế số, hạ tầng số và chính phủ điện tử, dược phẩm và y sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính hiện đại, năng lượng xanh...

Ghi nhận hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục-đào tạo, văn hoá du lịch, y tế, lao động, nông nghiệp còn rất nhiều dư địa để phát triển trong bối cảnh quan hệ mới, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các chương trình, hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, giao lưu âm nhạc... nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu giữa nhân dân hai nước; tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Hai bên tăng cường trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN - EU, ASEM nhằm duy trì hoà bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới; nhấn mạnh ủng hộ lập trường quan điểm trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; đề cao thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Với nền tảng 75 năm quan hệ hữu nghị truyền thống, với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Bulgaria sẽ mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho hai nước, vì mục tiêu phát triển của mỗi nước và hoà bình, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.