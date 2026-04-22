'Việt Bắc của tôi' mang hồi ức thơ ấu về căn cứ địa cách mạng

Truyện "Việt Bắc của tôi" trong tập truyện cùng tên mang hồi ức của tác giả về những ngày thơ ấu tại căn cứ địa Việt Bắc.

Nhà văn Nguyễn Chiến Thắng thường được đồng nghiệp, bạn đọc biết đến với bút danh Thăng Sắc. Tác phẩm mới nhất của ông vừa được xuất bản là tập truyện Việt Bắc của tôi.

Theo ông chia sẻ, tập truyện có 2 truyện dài, 10 truyện ngắn. Trong đó, truyện dài Việt Bắc của tôi cũng được lấy để đặt tên cho cuốn sách. Tác giả cho biết câu chuyện này mang hồi ức của tác giả về những ngày ấu thơ "gian khổ mà tươi vui" khi tác giả sống tại căn cứ địa Việt Bắc trong giai đoạn kháng chiến.

Nhận định về phong cách của tác giả, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng "sự thấu hiểu nhân tình thế thái, cốt cách làm người và khả năng suy tưởng đã làm nên con người và văn phong ông".

Theo ông Nguyễn Quang Thiều, có 2 cách để một tác phẩm văn chương hình thành: một là "văn chương hóa" cuộc đời, tức dùng vẻ đẹp của từ ngữ diễn đạt lại những biến động trong cuộc sống; hai là lấy chất liệu cuộc đời làm văn chương, tức phát hiện ra những vẻ đẹp của đời sống và truyền đạt lại một cách tin cậy nhất. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng ông Nguyễn Chiến Thắng chọn con đường thứ hai.

Việt Bắc của tôi là một tác phẩm văn học hư cấu, nhưng chứa những suy ngẫm của nhà văn về vùng đất mà ông đã được sinh ra, được nuôi dưỡng. Ở những truyện khác trong tập truyện, các nhân vật của ông đều có hình mẫu trong đời thường, đều là những người mà độc giả có thể đã gặp đâu đó trong cuộc sống, đem đến cho người đọc những khoảng lặng suy ngẫm khác nhau.

Ông Nguyễn Chiến Thắng từng được trao giải Văn học sông Mekong năm 2010. Ông viết tiểu thuyết, truyện ngắn, ghi chép, bút ký. Tiểu thuyết của Nguyễn Chiến Thắng (luôn được viết dưới bút danh Thăng Sắc) có thể kể đến: Ngụ cư, Chú Tư, con là ai, Láng giềng, Đi trong lốc xoáy, Những đóa sen màu xanh, Những ngày không em; truyện ngắn ông có tập Chớp mắt cùng số phận; bút ký ông có Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao (in chung), Chuyện kể của một đại sứ.

Ông có một số tác phẩm tiểu thuyết, truyện ngắn đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình.

Dù có nhiều tác phẩm, ông là người dành trọn cả cuộc đời cho công tác ngoại giao. Ông từng là đại sứ ở các nước Pháp, Algeria và Campuchia. Văn chương của ông, có thể thấy rõ chia làm hai mảng: Những tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu, ông giành cho ngoại giao; những tác phẩm hư cấu, là một Nguyễn Chiến Thắng - Thăng Sắc viết về những thân phận người.