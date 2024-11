'Viên ngọc thô' khiến HLV Man Utd khó lòng bỏ qua

Một trong những ngôi sao được dự đoán chiếm vai trò quan trọng dưới thời Amorim là Amad Diallo. Theo nhà báo Dean Jones của MEN, HLV người Bồ Đào Nha đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật, khả năng di chuyển không bóng và sự sáng tạo của Diallo. Sự kỳ vọng này càng làm tăng thêm sự háo hức chờ đợi trận đấu đầu tiên của Amorim, khi Man United hành quân đến sân của Ipswich Town thuộc vòng 12 Premier League vào ngày 24/11 .

Tuy nhiên, ngoài Diallo, một cái tên khác đang dần khẳng định mình trong đội U21 là cầu thủ chạy cánh Ethan Ennis. "Viên ngọc thô" 19 tuổi vừa lập hat-trick giúp đội trẻ Manchester United giành chiến thắng 4-0 trước Altrincham ở National League Cup, kéo dài chuỗi bất bại của đội.

Gia nhập Manchester United từ Liverpool vào năm 2021, Ennis không chỉ ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đội trong 57 năm qua, mà còn chứng tỏ giá trị của mình trên sân cỏ. Với 9 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 12 trận đấu mùa này, Ennis được đánh giá là viên ngọc quý của học viện.

Steven Railston, cây bút của Manchester Evening News, nhận định rằng Ennis xứng đáng có cơ hội ra mắt đội một. "Bạn sẽ tự hỏi rằng Ennis đã đủ trình để ra mắt đội một của Manchester United? Câu trả lời đơn giản là có" Railston chia sẻ. "Việc Ennis có được trao cơ hội ở đội một hay không thì còn tùy HLV, nhưng rõ ràng là cậu ấy chẳng còn gì phải thể hiện nữa trong các trận đấu ở cấp độ trẻ. Ennis đã sẵn sàng cho bước tiến chuyên nghiệp".

Hiện tại, Ennis đã ký hợp đồng dài hạn với Manchester United trong mùa hè vừa qua. Dự kiến, anh tiếp tục chơi cho đội U21 trong nửa đầu mùa giải trước khi câu lạc bộ đánh giá lại tương lai của cầu thủ vào tháng 1/2025. Có khả năng, Ennis sẽ được đem cho mượn để tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Theo MEN, Man United đang rất cẩn trọng với kế hoạch phát triển Ennis. "Cậu ấy sẽ là nhân tố chủ chốt của đội U21 và có thể được gửi đi để thử sức ở một giải đấu cấp cao hơn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1", tờ báo Anh cho biết.

Với sự xuất hiện của Ruben Amorim, Man United bước vào một chương mới đầy hy vọng. Những quyết định sớm của ông, đặc biệt trong việc phát triển và trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Ennis, có thể định hình tương lai đội bóng. Liệu Ennis có thể tiến thêm một bước để chinh phục sân khấu lớn nhất? Tất cả đều phụ thuộc vào tầm nhìn của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Hãy chờ xem liệu Ennis, với phong độ ấn tượng hiện tại, có được bước lên ánh đèn sân khấu tại Old Trafford trong tương lai gần hay không.

