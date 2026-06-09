Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù, ở phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS chấp nhận kháng cáo của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng, đề nghị HĐXX tuyên giảm 3 năm tù cho bị cáo.

Ngày 9/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sau khi 12 trong số 16 bị cáo bị kết án ở cấp sơ thẩm về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" có đơn kháng cáo.

Trong phiên xét xử vào sáng cùng ngày, HĐXX đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo đại diện Viện kiểm sát, về hình phạt, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án. Bản án sơ thẩm tuyên 25 năm tù là đã xem xét đầy đủ tình tiết cho bị cáo.

Bị cáo Hằng có 3 tình tiết tăng nặng, không thuộc trường hợp áp dụng khoản 1 Điều 54 nhưng vẫn được cấp sơ thẩm cho áp dụng.

Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hằng cung cấp được thêm các tình tiết mới, như: gia đình có công với cách mạng, khắc phục thêm hậu quả (đóng thêm 10 tỷ đồng ), tham gia tích cực công tác từ thiện... Đại diện Viện Kiểm sát xét thấy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo Hằng 3 năm tù cho 2 tội danh.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù cho 10 bị cáo khác.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hằng và đồng phạm đã gia công thành vàng miếng trái với quy định của pháp luật. Số vàng trên được sử dụng trực tiếp vào việc thực hiện hành vi phạm tội, là công cụ, phương tiện phạm tội. Do đó, cấp sơ thẩm quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước đối với số vàng này và buộc các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chấp hành là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Vì vậy, nội dung kháng cáo về yêu cầu nhận lại số vàng của bị cáo Hằng là không có cơ sở để chấp nhận.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên ngày 30/9/2025, bị cáo Lê Thúy Hằng bị phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh. 15 bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong hai tội danh "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Về dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng bồi thường cho Công ty SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng , 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn để sung công quỹ Nhà nước. Cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bà Hằng đã nộp để khắc phục hậu quả vụ án.

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Lê Thúy Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 107 tỷ đồng . Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng và 95,8 tỷ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định của các bị cáo.

Sau án sơ thẩm, bị cáo Lê Thúy Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin xem xét lại phần nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên về việc buộc bà phải nộp lại hơn 10.800 lượng vàng để sung công quỹ. 11/16 bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, lợi dụng vị trí Tổng giám đốc SJC, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, tờ trình khống nhằm nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, nhóm bị cáo chiếm đoạt gần 96 lượng vàng.

Ngoài ra, các bị cáo mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài để đưa vào dây chuyền sản xuất, gia công trái phép hàng nghìn lượng vàng miếng và vàng nhẫn mang thương hiệu SJC. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 95 tỷ đồng .